Isprepadani otac dvije kćeri hitno traži novi dom zbog paranormalnih aktivnosti, prenosimo snimke

Willow Hunter, 31-godišnji otac dvoje djece iz gradića Settlea u Sjevernom Yorkshireu, odlučio je čim prije spakirati stvari i napustiti dom, međutim razlog tome nisu buka susjeda ili loši uvjeti, već, kako je ustvrdio, zastrašujući niz paranormalnih događaja koje je zabilježila i nadzorna kamera.

Kako je to ispričao medijima, kada se s kćerima prije otprilike sedam mjeseci uselio u taj stan, isprva nije primjećivao baš ništa posebno alarmantno. Vrata koja su se povremeno sama otvorala ili zatvorila pripisivao je propuhu, što se činilo kao najlogičnije objašnjenje u starijoj zgradi.

No, ti sitni incidenti postajali su sve češći i čudniji, a prava jeza počela se uvlačiti u dom kada je obiteljska mačka Kari potpuno promijenila ponašanje.

Životinja, koja se inače slobodno kretala po cijelom stanu, odjednom je uporno odbijala silaziti na donji kat te je pokazivala očit strah prema dnevnome boravku.

Iz tog je razloga postavio nadzornu kameru u dnevni boravak ne sluteći kakve će prizore uskoro vidjeti.

A počeli su se nizati isječci koji su ga ostavljali bez teksta. Tako je jedan od videa prikazao njegovu kćer kako se mirno igra na podu, potpuno nesvjesna da se oko nje odvija išta neobično.

A iznenada se skateboard, koji je do tog trenutka nepomično stajao na drugom kraju sobe, počeo sam od sebe kretati.

Na drugoj, možda još jezivijoj snimci, plišani medvjedić pao je s visoke police samo nekoliko sekundi prije nego što su se vrata dnevnog boravka silovito otvorila, baš kao da ih je netko s druge strane snažno i bijesno gurnuo.

Ulje na vatru dolila je njegova kći, koja mu je jednom prilikom u panici dotrčala uz tvrdnju da je "netko bio s njom u sobi".

Za Huntera, koji se ranije smatrao potpunim skeptikom po pitanju paranormalnog, prikupljeni dokazi bili su kap koja je prelila čašu. "Dosta je", izjavio je za britanske medije te potvrdio da aktivno traži novi dom za sebe i svoje kćeri.

Pogledajte u nastavku snimke koje je objavio na društvenim mrežama