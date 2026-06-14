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Veliki test za jedne od favorita: Može li Japan srušiti Nizozemsku?

Veliki test za jedne od favorita: Može li Japan srušiti Nizozemsku?
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Foto: ANP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek utakmice Nizozemska - Japan pratite UŽIVO na portalu Net.hr

14.6.2026.
19:37
Sportski.net
ANP/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nizozemska i Japan otvaraju borbu u Skupini F Svjetskog prvenstva na stadionu AT&T u Arlingtonu. 

SP. 1. kolo skupine F
14. 06. 2026.
22:00
0
Nizozemska
 
:
0
Japan
 

NIZOZEMSKA: 

JAPAN: 

Standings provided by Sofascore

UŽIVO

- Nizozemska je neporažena u posljednjih 16 utakmica grupne faze na Svjetskom prvenstvu (12 pobjeda, četiri remija). Zanimljivo, zadnji poraz im se dogodio na SP-u u SAD-u 1994. godine protiv Belgije u Orlandu (0-1). 

- S Frenkiejem de Jongom u momčadi, Nizozemska u prosjeku postiže 2,5 gola po utakmici i pobjeđuje u 62,5% utakmica. Bez njega: 1,9 golova po utakmici, 51,9% pobjeda. Propustio je Euro 2024. zbog ozljede i 'oranje' ga je dočekalo raširenmih ruku. 

NAJAVA

Jedna od najjačih utakmica u prvom kolu grupne faze igra se na istom stadionu na kojem će svoj prvi nastup imati i Hrvatska kada u srijedu istrči protiv Engleske. 

Glavni sudac ove utakmice je Amerikanac Ismail Elfath, a spomenimo i kako su u skupini F još Švedska i Tunis. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.NizozemskaJapanUživo
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