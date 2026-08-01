Dalj obilježava 35. obljetnicu tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja

U Dalju će se u subotu obilježiti 35. obljetnica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije dali svoje živote braneći Policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta, mjesta na krajnjem istoku Hrvatske.

Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane.

Neprijatelj, koji je bio brojniji i tehnički nadmoćniji, tenkovima i ostalim raspoloživim snagama krenuo je prema policijskoj postaji, no policajci, pripadnici ZNG-a i Civilne zaštite te mještani Dalja pružali su snažan otpor.

Žestoka i neravnopravna borba trajala je do trenutka kada je ispaljeni tenkovski projektil, iz smjera pravoslavne crkve, pogodio policijsku postaju i potpuno je uništio. Hrvatski branitelji koji nisu poginuli od projektila nemilosrdno su ubijeni.

Službeni program od 8 sati

Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četiri pripadnika Civilne zaštite.

Svima njima počast će u subotu odati članovi obitelji, prijatelji, suborci, predstavnici lokalne i državne vlasti.

Službeni program u Dalju počinje u subotu u 8 sati, kada će pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša biti zapaljene svijeće i spušten vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koje je 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeno vodenim putem u Osijek. Nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta sedam je godina provelo u progonstvu.

U 9 sati započinje mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do Postaje granične policije Dalj.

Komemoracija ispred Postaje granične policije Dalj počinje u 9.50 sati, kada će pred spomen-obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima biti položeni vijenci i zapaljene svijeće.

Za sve poginule hrvatske branitelje u 11 sati, u crkvi sv. Josipa u Dalju, služit će se misa zadušnica, najavila je PU osječko-baranjska. Na obilježavanju 35. obljetnice pogibije 39 hrvatskih branitelja sudjelovat će potpredsjednici Vlade i ministri unutarnjih poslova i obrane Davor Božinović i Ivan Anušić.