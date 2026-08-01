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Što se događa kad se kamere 'ugase'? Zavirite iza kulisa hit serije 'IQ 160' s Dajanom Čuljak

Što se događa kad se kamere 'ugase'? Zavirite iza kulisa hit serije 'IQ 160' s Dajanom Čuljak
Foto: Maja Bota Strbe za RTL
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Nova domaća serija 'IQ 160' već je nakon prvih epizoda izazvala pravu lavinu reakcija. Od medija koji su je proglasili velikim iskorakom za domaću produkciju pa sve do gledatelja na društvenim mrežama - čini se da je prvi Voyo Original pogodio ukus publike.

Serija u fokus stavlja neobičan detektivski par koji tumače Dajana Čuljak i Luka Peroš, a kako izgleda snimanje hit serije gdje glavni ženski lik - samohranu majku troje djece i čistačicu u policijskoj postaji Marinu Kapon - igra upravo Dajana Čuljak pogledajte u galeriji u nastavku. 

 

Avantura Marine Kapov tek je počela – a gledatelji već nestrpljivo čekaju nove epizode koje na Voyo stižu svakog petka.

1.8.2026.
7:57
Hot.hr
Maja Bota Strbe za RTL
Dajana ČuljakIq 160VoyoBehind The Scenes
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