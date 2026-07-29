IQ 160: Tko su glumci koji stoje uz bok glavnim zvijezdama

No, uz dinamičan glavni dvojac, snagu seriji daje i impresivna postava sporednih glumaca, veterana čija lica publika dobro poznaje s kazališnih dasaka i malih ekrana. Njihovo iskustvo ključno je za slojevitost priče.

Stjepan Perić: Od prava do nagrada u New Yorku

Stjepan Perić u seriji tumači Marka Tafru, bivšeg supruga glavne junakinje Marine Kapov. Njegov put do glume nije bio pravocrtan; rođen u Zagrebu, nakon gimnazije upisao je Pravni fakultet, no ljubav prema glumi odvela ga je na Akademiju dramske umjetnosti. Znanje je dodatno usavršavao u inozemstvu, magistriravši filmsku glumu na prestižnoj Royal Central School of Speech and Drama u Londonu. Publici je postao poznat kao koautor i glavni glumac u seriji 'Instruktor', prvom hrvatskom mockumentary serijalu. Posljednjih se godina posvetio isključivo glumi pred kamerom, ostvarivši više od četrdeset uloga. Njegov talent prepoznat je i izvan granica Hrvatske; za ulogu u filmu 'Ministarstvo ljubavi' nagrađen je u Mostaru, a 2023. godine primio je i nagradu za najboljeg glumca na festivalu u New Yorku.

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Ankica Dobrić: Prepoznatljivo lice s kazališnih dasaka i ekrana

U ulozi Nele Kapov, majke glavne junakinje, gledamo iskusnu Ankicu Dobrić. Rođena u Bileći, a školovana u Trebinju, svoj je glumački poziv pronašla u Zagrebu, gdje je 1984. diplomirala na Akademiji za kazalište, film i televiziju. Od 1990. godine članica je ansambla kazališta 'Gavella'. Tijekom bogate karijere ostvarila je brojne zapažene uloge. Mnogi je pamte po nastupima u popularnim domaćim serijama poput 'Villa Maria', 'Ne daj se, Nina', 'Zakon ljubavi' i 'Larin izbor', gdje je pokazala svoju glumačku svestranost. Glumila je i u filmovima kao što su 'Sokol ga nije volio' i 'Kamenita vrata', a glas je posudila i u brojnim sinkronizacijama animiranih filmova, čime je postala poznata i najmlađoj publici.

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Pero Juričić: Pet desetljeća karijere i oproštaj od kazališta

Lik Branka, susjeda glavne junakinje, utjelovljuje Pero Juričić, glumac s karijerom dugom više od pet desetljeća. Rođen u Seocima kraj Nove Kapele, diplomirao je na zagrebačkoj Akademiji davne 1969. godine. Svoju karijeru započeo je u Dubrovniku, a kasnije je postao dugogodišnji član Teatra &TD u Zagrebu. Juričić iza sebe ima impresivan opus, a publika ga posebno pamti kao vrsnog komičara. Generacije su odrasle uz njegove uloge u kultnim serijama kao što su 'Kapelski kresovi' i 'Ptice nebeske'. Dobitnik je brojnih nagrada, uključujući i onu Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske. Iako se nedavno, nakon 55 godina, oprostio od kazališne pozornice, od glume pred kamerama ne odustaje. Zanimljivost je da je otac također poznatog glumca, Filipa Juričića.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kroz angažman Stjepana Perića, Ankice Dobrić i Pere Juričića, serija 'IQ 160' dobiva na dubini i kvaliteti. Njihove izvedbe obogaćuju glavnu radnju i potvrđuju da je snaga uspješne produkcije upravo u snažnoj i uigranoj glumačkoj ekipi. Spoj talenta i iskustva publici obećava zabavnu i intrigantnu priču. U petak 31.7. gledaj novu epizodu prve Voyo original serije 'IQ 160' samo na platformi Voyo.