Drugi hrvatski kanader poletio ka Francuskoj, nastavlja se pomoć u gašenju velikih požara

Drugi protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u srijedu je poletio iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku prema Francuskoj, gdje će sudjelovati u gašenju požara velikih razmjera, javlja MORH.

Riječ je o rotaciji zrakoplova i posada te nastavku angažmana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u pružanju humanitarne pomoći Francuskoj Republici, nakon što je ta zemlja zatražila produljenje pomoći kroz Europski mehanizam civilne zaštite RescEU.

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju zrakoplova u Francusku. Vlada je odobrila korištenje jednog zrakoplova Canadair CL-415 s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske radi nastavka potpore u gašenju požara.

Potvrda spremnosti HRZ-a

Sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o obrani, Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.

Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Došen, istaknuo je kako je angažman hrvatskih pilota, tehničara i zrakoplova Canadair CL-415 još jedna potvrda spremnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Republike Hrvatske da pomognu saveznicima u kriznim situacijama i tijekom prirodnih katastrofa.

"Sudjelovanje naših pilota, tehničara i aviona Canadair CL-415 u borbi protiv požara u Francuskoj još je jedna potvrda spremnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Republike Hrvatske da pruži pomoć saveznicima u kriznim situacijama i prirodnim katastrofama. Vjerujem u uspješno izvršavanje zadaća naših posada i želim im siguran let te sretan povratak u Hrvatsku", poručio je pukovnik Došen.