Vatra progutala šumu i zatvorila autocestu: Evakuirani stanovnici i bolnica

Veliki požar izbio je u srijedu ujutro na poljoprivrednom području u okrugu Seydikemer, u turskoj pokrajini Mugla, a snažan vjetar proširio ga je na obližnju šumu, piše Bianet.

Zbog gustog dima zatvorena je autocesta između Fethiyea i Antalye, dok se s vatrom iz zraka i sa zemlje bori gotovo 400 ljudi.

SABOTAJ!

15 NOKTADA AYNI ANDA ORMAN YANGINI ÇIKTI/ÇIKARILDI!



♦️Bugün Antalya, Balıkesir ve Muğla’da 15 yerde eş zamanlı orman yangını çıktı.

📌 Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüyor.

📌 Alevler nedeniyle Antalya-… pic.twitter.com/7X4PJEmjmV — Medya Radikal (@medyaradikall) July 29, 2026

U gašenju sudjeluje pet zrakoplova i 12 helikoptera, objavio je ured guvernera Mugle.

Evakuirani stanovnici i bolnički odjeli

Iz 43 kuće u blizini požarišta preventivno je evakuirano 65 ljudi. Evakuirani su i odjeli intenzivne i palijativne skrbi u državnoj bolnici Seydikemer, udaljenoj oko 2,5 kilometra od zone požara.

Vatrogasne operacije i dalje traju, a autocesta Antalya - Seydikemer ostaje zatvorena zbog požara i gustog dima.