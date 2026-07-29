FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BUKTINJA U TURSKOJ /

Vatra progutala šumu i zatvorila autocestu: Evakuirani stanovnici i bolnica

Vatra progutala šumu i zatvorila autocestu: Evakuirani stanovnici i bolnica
×
Foto: Screenshot 'X'/medyaradikall

Vatrogasne operacije i dalje traju, a autocesta ostaje zatvorena zbog požara i gustog dima

29.7.2026.
15:15
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/medyaradikall
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Veliki požar izbio je u srijedu ujutro na poljoprivrednom području u okrugu Seydikemer, u turskoj pokrajini Mugla, a snažan vjetar proširio ga je na obližnju šumu, piše Bianet.

Zbog gustog dima zatvorena je autocesta između Fethiyea i Antalye, dok se s vatrom iz zraka i sa zemlje bori gotovo 400 ljudi.

U gašenju sudjeluje pet zrakoplova i 12 helikoptera, objavio je ured guvernera Mugle.

Evakuirani stanovnici i bolnički odjeli

Iz 43 kuće u blizini požarišta preventivno je evakuirano 65 ljudi. Evakuirani su i odjeli intenzivne i palijativne skrbi u državnoj bolnici Seydikemer, udaljenoj oko 2,5 kilometra od zone požara.

Vatrogasne operacije i dalje traju, a autocesta Antalya - Seydikemer ostaje zatvorena zbog požara i gustog dima.

PožarTurskaVjetarGusti DimEvakuacija Stanovništva
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike