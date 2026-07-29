Vatra progutala šumu i zatvorila autocestu: Evakuirani stanovnici i bolnica
Vatrogasne operacije i dalje traju, a autocesta ostaje zatvorena zbog požara i gustog dima
Veliki požar izbio je u srijedu ujutro na poljoprivrednom području u okrugu Seydikemer, u turskoj pokrajini Mugla, a snažan vjetar proširio ga je na obližnju šumu, piše Bianet.
Zbog gustog dima zatvorena je autocesta između Fethiyea i Antalye, dok se s vatrom iz zraka i sa zemlje bori gotovo 400 ljudi.
U gašenju sudjeluje pet zrakoplova i 12 helikoptera, objavio je ured guvernera Mugle.
Evakuirani stanovnici i bolnički odjeli
Iz 43 kuće u blizini požarišta preventivno je evakuirano 65 ljudi. Evakuirani su i odjeli intenzivne i palijativne skrbi u državnoj bolnici Seydikemer, udaljenoj oko 2,5 kilometra od zone požara.
Vatrogasne operacije i dalje traju, a autocesta Antalya - Seydikemer ostaje zatvorena zbog požara i gustog dima.