Sandro Perković odlazi s klupe nakon što je izgubio jednu od 26 utakmica

Sandro Perković više nije trener armenskog Noaha, objavio je Germanijak.

Perković, bivši trener zagrebačkog Dinama, na klupu Noaha stigao je 2025. godine i s armenskim klubom ostvario povijesni uspjeh igrajući za osminu finala protiv nizozemskog AZ-a.

Nakon poraza od AZ-a Perković je s Noahom u sljedećih 26 utakmica izgubio samo jednom, od švicarskog Siona u pretkolu Konferencijske lige (2:1) te je nakon remija u prvom susretu (2:2) ispao iz Europe.

Taj je poraz, čini se izazvalo nezadovoljstvo čelnika kluba koji su odlučili raskinuti suradnju s Perkovićem.

Perković s klupe Noaha odlazi nakon pobjede protiv Alashkerta, treće pobjede u 3. kolu tamošnjeg prvenstva pa s klupe odlazi nakon što je u domaće prvenstvo ušao s maksimalnim učinkom.

Ukupno je Perković Noah vodio u 56 utakmica, s učinkom od 30 pobjeda, 16 neodlučenih rezultata i 10 poraza.