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BIZARAN KRAJ /

Sandro Perković odlazi s klupe nakon što je izgubio jednu od 26 utakmica

Sandro Perković odlazi s klupe nakon što je izgubio jednu od 26 utakmica
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Foto: images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Perkoviću je, izgleda, presudilo ispadanje iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu

18.8.2026.
18:07
M.G.
images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Sandro Perković više nije trener armenskog Noaha, objavio je Germanijak.

Perković, bivši trener zagrebačkog Dinama, na klupu Noaha stigao je 2025. godine i s armenskim klubom ostvario povijesni uspjeh igrajući za osminu finala protiv nizozemskog AZ-a.

Nakon poraza od AZ-a Perković je s Noahom u sljedećih 26 utakmica izgubio samo jednom, od švicarskog Siona u pretkolu Konferencijske lige (2:1) te je nakon remija u prvom susretu (2:2) ispao iz Europe.

Taj je poraz, čini se izazvalo nezadovoljstvo čelnika kluba koji su odlučili raskinuti suradnju s Perkovićem.

Perković s klupe Noaha odlazi nakon pobjede protiv Alashkerta, treće pobjede u 3. kolu tamošnjeg prvenstva pa s klupe odlazi nakon što je u domaće prvenstvo ušao s maksimalnim učinkom.

Ukupno je Perković Noah vodio u 56 utakmica, s učinkom od 30 pobjeda, 16 neodlučenih rezultata i 10 poraza.

Sandro PerkovićDinamoArmenijaKonferencijska LigaOtkaz
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