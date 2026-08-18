Objavljen popis najpovoljnijih vikend destinacija u Europi: Pogledajte gdje se smjestio Zagreb

Novo istraživanje otkrilo je najpovoljnije europske gradove za vikend odmor. Poljske destinacije zauzimaju mjesto među prvih pet, a na popisu se našao i Zagreb.

Istraživanje pružatelja virtualnih kartica Getsby analiziralo je podatke s web stranice za putne troškove Budget Your Trip na 100 destinacija. Usporedili su tipične dnevne troškove smještaja, obroka i lokalnog prijevoza za dvije osobe koje putuju sa srednjim budžetom. Cilj je bio otkriti gdje se može dobiti maksimum s obzirom na budžet, ali letovi nisu uključeni u konačni izračun jer cijene mogu uvelike varirati, piše Euronews.

Međutim, ako ne znate kako biste se uputili za vikend, čini se da s Poljskom ne možete pogriješiti. Ova zemlja zauzima šest od prvih 10 mjesta, odnosno svih prvih pet.

Poljska nadmoć

Tako ispada da je Wroclaw u Poljskoj najpovoljniji grad u Europi za vikend putovanje za dvije osobe. Možete očekivati ​​prosječni dnevni trošak od 41 euro po osobi, a ukupni vikend izlet košta 163 eura za dvije osobe. Putnici obično potroše oko 18,75 eura na hranu i 5,85 eura na troškove lokalnog prijevoza.

Na drugom mjestu je Poznań. Ovdje vikend putovanje za dvije osobe u prosjeku košta 168,50 eura, odnosno oko 42 eura po osobi dnevno. Putnici potroše otprilike 18,75 eura dnevno za hranu i 34 eura za smještaj.

Treće mjesto zauzima Katowice. Vikend za dvoje košta oko 239 eura, odnosno 60 eura po osobi dnevno. Hrana u prosjeku košta oko 32,75 eura dnevno, dok hoteli koštaju 37,50 eura.

Četvrti grad na popisu je Gdanjsk. Dvodnevni izlet za dvoje košta oko 275,25 eura, odnosno 69 eura po osobi dnevno. Posjetitelji u prosjeku potroše 35 eura dnevno na hranu i 54 eura na hotele.

Popis zaokružuje Krakov na petom mjestu, s cijenom vikenda od oko 295 eura za dvije osobe, odnosno 73,75 eura po osobi dnevno. Na hotele otpada oko 83 eura od ukupnog iznosa, dok je lokalni prijevoz u prosjeku 7 eura.

Zagreb na sedmom mjestu

Osim Poljske, postoje i druge pristupačne destinacije u Europi.

Šesto mjesto zauzima Sofija, glavni grad Bugarske. Cijena vikend putovanja iznosi oko 77,25 eura po osobi dnevno.

Na sedmom mjestu nalazi se Zagreb, s prosječnom potrošnjom putnika od oko 95 eura dnevno.

Osmi je švedski Malmö sa 105 eura po danu, a deveto mjesto pripada mađarskoj Budimpešti sa 111 eura dnevno.

Na desetom mjestu, opet Poljska. U glavnom gardu Varšavi posjetitelji mogu očekivati ​​da će potrošiti oko 112 eura po osobi dnevno.

Najmanje pristupačne opcije

A sada, druga krajnost. Na popisu najskupljih vikend destinacija vodi Zürich u Švicarskoj, gdje vikend izlet košta vrtoglavih 1325 eura za dvije osobe, odnosno oko 331 euro po osobi dnevno. Veliki trošak je hrana - putnici troše oko 112 eura dnevno na obroke, dok hotel u prosjeku košta 359 eura.

Slijede švicarski Bern i Basel na drugom i trećem mjestu. Vikend za dvoje košta oko 1240 eura, odnosno 1189 eura.

Venecija i Pariz zaokružuju pet najskupljih gradova, s cijenom vikenda za dvije osobe od oko 1180 eura, odnosno 1133 eura, kada se uračunaju hrana, smještaj i lokalni prijevoz.