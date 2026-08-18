Na proslavi razvoda otkrila 10 najgorih stvari koje je bivši muž napravio: Gosti su zanijemili

Abbey Wellman, kreatorica sadržaja iz Chicaga, odlučila je proslaviti kraj svog braka na jedinstven način - organizirala je zabavu za razvod.

No, jedan detalj s te zabave pretvorio ju je u internetsku senzaciju. Na ploči je ispisala popis "10 najgorih stvari" koje je njezin bivši suprug učinio tijekom braka.

Video neobičnog događaja Abbey je objavila na TikToku, gdje je ubrzo postao viralan i prikupio čak 35 milijuna pregleda.

Zaprepaštena lica

Abbey je cijelo iskustvo braka opisala kao izrazito iscrpljujuće i emocionalno zahtjevno, a njezin potez najbolje pokazuje koliko je toga tijekom tog razdoblja proživjela. U videu se mogu vidjeti i njezini prijatelji koji redom čitaju popis svega što joj se dogodilo tijekom braka, ne skrivajući iznenađenje i šok zbog onoga što su saznali.

Kako je Abbey otkrila, bio je to prvi put da su njezini prijatelji čuli cijelu priču i doznali kroz što je zapravo prolazila. Dok su čitali ploču na kojoj je ispisala sve što je doživjela tijekom braka, na njihovim se licima jasno moglo vidjeti iznenađenje i šok zbog onoga što su upravo saznali.

"Ploča je nastala dok sam osmišljavala temu zabave. Odlučila sam se za '10 razloga zašto te mrzim', prema filmu. Samo je nekoliko mojih prijatelja znalo što se zaista događalo i željela sam da svi konačno budu upućeni", otkrila je Abbey.

Kazala je i konkretan razlog zbog kojeg je sve što je proživljavala toliko dugo skrivala od svojih prijatelja.

"Zaista cijenim svoje prijatelje jer me tijekom razvoda nikada nisu ispitivali o tome što se događa. Ipak, više nisam željela izbjegavati tu temu. Kada je razvod konačno bio završen, svi su saznali istinu, osjećala sam se oslobođeno", dodala je.

Što je pisalo na ploči?

Korisnike TikToka posebno je zaintrigirao njezin neobičan popis, pa su neki čak pokušali uz pomoć umjetne inteligencije razaznati što piše na ploči koja je u videu prilično mutna. Ipak, ni takvi pokušaji nisu bili uspješni.

Nakon brojnih komentara i pitanja znatiželjnih pratitelja, Abbey se ponovno oglasila i objasnila da sadržaj ploče ipak ne može u potpunosti otkriti javnosti.

"Kada organiziraš zabavu povodom razvoda, ona postane viralna, ali ti zakonski ne smiješ objaviti što piše na ploči", otkrila je u drugom videu.