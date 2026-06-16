Od prespore vožnje do praznog rezervoara: Ovi prometni memovi nasmijat će vas do suza
U beskrajnom prostranstvu interneta, gdje se humor rađa i umire brzinom jednog klika, postoji jedna niša koja na duhovit i često brutalno iskren način oslikava životnu stvarnost jedne od najvažnijih, a opet najnevidljivijih profesija današnjice. To je svijet memova o vozačima kamiona, digitalni folklor koji služi kao ispušni ventil, društvena mreža i prozor u dušu ljudi koji provode život na cesti. Iako na prvi pogled djeluju kao jednostavne šale, ovi vizualni komentari otkrivaju kompleksnu kulturu, frustracije i neočekivanu toplinu zajednice koja doslovno pokreće svijet.