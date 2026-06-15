Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Ovako izgleda predah za zgodne igrače Portugala

Portugalska nogometna reprezentacija iskoristila je kratki predah tijekom Svjetskog prvenstva na Floridi za opuštanje izvan terena. Momčad je viđena na plaži u West Palm Beachu, gdje su igrači i stožer nakratko „napunili baterije” prije nastavka natjecanja.

U društvu izbornika Roberta Martíneza bili su Vitinha, Francisco Trincão, Rúben Dias, Matheus Nunes, João Félix i Rúben Neves, dok kapetan Cristiano Ronaldo ovoga puta nije bio s ekipom.

Donosimo galeriju opuštenih trenutaka portugalske reprezentacije iz Amerike, gdje su se nogometaši na trenutak maknuli od pritiska turnira i uživali u sunčanom odmoru.