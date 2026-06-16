Sukob Iranaca pred prvu utakmicu: Policija spremna, prijeti se prekidom

Amerikanci iranskog porijekla slili su se u ponedjeljak na stadion u Los Angelesu gdje Iran igra svoju prvu utakmicu na nogometnom svjetskom prvenstvu, a neki su pozivali Irance da se ujedine i zaborave politiku, dok su drugi nosili simbole prosvjedujući protiv iranske vlade.

Iranska momčad u nedjelju je doletjela u SAD iz svoje trening baze u Tijuani u Meksiku, sletjevši u Los Angeles baš kada je objavljen sporazum o okončanju rata između SAD-a i Irana, kako bi odigrala protiv Novog Zelanda.

U Los Angelesu - domu najveće iranske zajednice izvan Irana, čiji su mnogi članovi pobjegli iz zemlje nakon islamske revolucije, iransko-američki nogometni navijači kažu da su rastrgani između uzbuđenja što vide momčad na najvećoj svjetskoj pozornici, ljutnje zbog Teheranovog obračuna s prosvjednicima i zabrinutosti zbog američke ratne kampanje.

Do 16 sati po lokalnom vremenu, oko 300 do 500 prosvjednika okupilo se ispred stadiona mašući transparentima i zastavama protiv iranske vlade. Neki kažu da ne žele prisustvovati utakmici jer bi to impliciralo podršku iranskoj vladi.

Drugi su naznačili da će pokušati prokrijumčariti simbole prosvjeda, uključujući predrevolucionarnu iransku zastavu koja je istih boja kao i trenutna službena zastava, ali ima drugačiji motiv lava i sunca.

Iran je zaprijetio prekidom utakmica ako se unesu neslužbene zastave ili se uzvikuju slogani.

FIFA kaže da zabranjuje zastave ili odjeću političke prirode, ali nije se konkretno izjasnila o tome kakav će biti njezin pristup iranskoj predrevolucionarnoj zastavi.

Reuters je u ponedjeljak vidio navijače koji nose zastavu lava i sunca ili nose majice sa simbolom kako prolaze kroz sigurnosnu provjeru bez ikakvih problema.

„Dolazim na utakmicu, ali ne da bih navijao za Iran. Zapravo ću zviždati Iranu“, rekao je 42-godišnji Kamron.

Drugi navijači omotali su se službenom zastavom i žalili se da su im prosvjednici dobacivali. Neki su rekli da se žele usredotočiti na svoju momčad - od milja poznatu kao Tim Melli - i zaboraviti na politiku.

„Ovdje sam da bih podržao Iran. Pobijedit ćemo u ovoj utakmici“, rekao je 57-godišnji Mehdi Jafari, noseći dres iranske nogometne reprezentacije. „Jako smo ponosni na našu zemlju. Ovdje smo da bismo podržali Iran. Mislim da bismo svi trebali pustiti politiku i jednostavno ući i navijati za Tim Melli.“

Iransko sudjelovanje na turniru opterećeno je kontroverzama zbog rata koji je započeo u veljači kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

To je uslijedilo nakon prosvjeda u siječnju u Iranu u kojima su tisuće ljudi ubijene u krvavoj vladinoj akciji.

Iranski nogometni tim promijenio je bazu iz Arizone za Tijuanu u Meksiku, dok se njihov savez žalio da nisu svi njihovi zaposlenici dobili američke vize i da su ulaznice dodijeljene navijačima povučene.