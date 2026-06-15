Stravični prizori: Ovo je mjesto nesreće gdje je život izgubio poznati američki glabenik

Američki glazbenik Oliver Tree poginuo je u 32. godini života u tragičnoj nesreći koja se dogodila iznad Rio de Janeira, gdje su se sudarila dva helikoptera. Prema dosadašnjim informacijama brazilskih vlasti i svjetskih medija, u nesreći je poginulo svih šest osoba koje su se nalazile u letjelicama.

Do sudara je došlo u zapadnom dijelu grada, u četvrti Recreio dos Bandeirantes. Kako se vidi i iz prvih fotografija s mjesta nesreće, jedan od helikoptera srušio se na prostor autosalona u kojem su bili parkirani električni automobili, nakon čega je izbio veliki požar. Vatrogasci su uspjeli ugasiti vatru, no plamen je prije toga zahvatio veći broj vozila.

Policija i nadležne službe pokrenule su istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće. Prema policijskim izvorima, Oliver Tree nalazio se među putnicima, no formalna identifikacija svih žrtava još nije dovršena zbog teškog stradanja tijela u požaru.

Nije bilo preživjelih

Uz američkog glazbenika, život su izgubili brazilski glazbeni producent, argentinski videoredatelj te argentinski YouTuber Gaspar Prim, poznatiji pod nadimkom Gaspi. U jednom helikopteru nalazilo se pet osoba, dok je drugim upravljao pilot koji je bio sam u letjelici. Preživjelih nije bilo.

Tree je u Brazilu boravio u sklopu svoje svjetske turneje, a posljednjih dana nastupao je diljem Južne Amerike. Nekoliko dana prije tragedije na Instagramu je objavio video u kojem igra nogomet u jednoj brazilskoj četvrti.

Glazbenik je bio poznat po ekscentričnom imidžu i hitovima poput "Life Goes On", "Miss You" i "Alien Boy". Na Spotifyju je imao više od 11 milijuna mjesečnih slušatelja, a njegove pjesme bilježile su stotine milijuna preslušavanja. Godine 2020. ušao je i u Guinnessovu knjigu rekorda predstavivši najveći romobil na svijetu, ostvarivši, kako je tada rekao, svoj "životni san".