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SVIJET ZNANOSTI /

Znaš li po kome ili čemu su ovi kemijski elementi dobili naziv? Pokušaj imati sve točno na kvizu

Znaš li po kome ili čemu su ovi kemijski elementi dobili naziv? Pokušaj imati sve točno na kvizu
Foto: Net.hr
Za početak jedno lakše...
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Svaki element krije brojne tajne, od porijekla svog imena do povijesne važnosti u znanosti i tehnologiji. Njegova složenost i elegancija čine ga neizostavnim dijelom kulture znanja diljem svijeta, bilo da se radi o školskom satu kemije ili vrhunskom znanstvenom istraživanju. No, koliko doista poznajete priče koje se kriju iza elemenata? Mislite li da znate sve o njihovom nastanku, imenima ili simbolima?

15.6.2026.
7:57
Webcafe.hr
Shutterstock
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