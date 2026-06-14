Policijski očevid nakon tragedije u Splitskim vratima: Katamaran uplovio u Mlini na Braču

U Milni na Braču u tijeku je policijski očevid nakon teške pomorske nesreće koja se danas dogodila u Splitskim vratima, jednom od najprometnijih plovnih putova na Jadranu. U sudaru putničkog katamarana i jedrilice jedrilica je potonula, a prema dosad dostupnim informacijama život su izgubile tri osobe. Za još jednom osobom traje intenzivna potraga. U trenutku nesreće na katamaranu se nalazilo 118 putnika i sedam članova posade, dok je na jedrilici bilo osam osoba (sedam putnika i skiper) - svi strani državljani.

Odmah nakon dojave pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja u kojoj su sudjelovali djelatnici Lučke kapetanije, pomorske policije, hitne pomoći i brojna plovila koja su se zatekla u blizini mjesta nesreće. Nakon što je katamaran doplovio u Milnu, započele su istražne radnje kojima će se utvrditi kako je došlo do tragedije koja je zavila više obitelji u crno.