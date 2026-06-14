Kaos u New Yorku: Vise sa semafora i zgrada, razbijaju policijske aute! Navijač Spursa izbjegao linč

New York Knicks novi su prvaci NBA lige. Kultna NBA franšiza pobijedila je u petoj utakmici finala San Antonio Spurse u San Antoniju rezultatom 94-90 i prekinuli post od 53 godine bez naslova. Grad New York je u tom trenutku eruptirao od sreće, pa u kolektivnu ekstazu, ludilo, trans... New York ne pamti ovakvo slavlje. Možemo reći da su to bili nadrealni prizori. Bili? Oni i u trenutku pisanja ovog teksta još uvijek traju u Velikoj Jabuci. Slavit će se još dugo. Grad je dugo, predugo čekao na ovo...

"Ovo je trenutak koji su Njujorčani čekali više od pola stoljeća. Kroz sve poraze i razočaranja, ovaj grad nikada nije prestao vjerovati u svoje Knickse", izjavio je gradonačelnik Mamdani, sažimajući osjećaje milijuna.

Ova pobjeda nadilazi sport. Ona je simbol otpornosti, ne samo kluba, već i samog grada New Yotka. Put do naslova bio je ispunjen strašću koja se ponekad graničila s ludošću. Navijači su putovali u Cleveland kako bi praktički preuzeli gostujuću dvoranu tijekom finala Istočne konferencije, glasno nadglasavajući domaće navijače. Pričalo se čak i da su slavne osobe poput repera Fat Joea i Spikea Leeja imale problema s dobivanjem sjedala uz teren jer su domaćini htjeli suzbiti najezdu navijača Knicksa.

New York Post piše kako se u jednom trenutku slavlje pretvorilo u nerede. Razuzdani navijači Knicksa viđeni su kako ispred Madison Square Gardena razbijaju policijski automobil, dok su drugi u kaosu koji je uslijedio nekoliko sati nakon povijesne pobjede New Yorka u subotu navečer uništavali autobuse MTA-ja i školske autobuse.

Foto: Andrea Renault/Zuma Press/Profimedia

Dvojica izgrednika snimljena su kako skaču po automobilu i razbijaju mu prednje vjetrobransko staklo, vidi se na snimci koju je objavio FreedomNews TV.

Foto: Adam Gray/Getty images/Profimedia

Navijači su se okupili u okolici arene kako bi proslavili pobjedu Knicksa u finalu NBA lige. U još jednoj divljoj sceni zabilježenoj na snimci, policajci NYPD-ja svladali su izbezumljenog navijača i potisnuli nekoliko drugih ispred dvorane. Na snimci se može vidjeti kako je policija u panici zbog količine ljudi i kaosa koji vlada na ulicama New Yorka.

Foto: Adam Gray/Getty images/Profimedia

To možete vidjeti - OVDJE.

OVDJE možete vidjeti snimku slavlja teleivizije FOX Kanala 5.

Privedeni muškarac, odjeven u majicu Knicksa s natpisom Finals, završio je u lisicama i policija ga je odvela, no čini se da je potom pušten te mu je naređeno da prijeđe na pločnik.

U ranim nedjeljnim satima nije odmah bilo poznato koliko je ljudi uhićeno tijekom nereda.

Foto: Adam Gray/Getty images/Profimedia

Jedan navijač Spursa uskočio je u policijsko vozilo pokušavajući pobjeći od guste mase navijača Knicksa koja ga je okružila.

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