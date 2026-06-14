Ponekad je manje zaista više: Crna haljina ne izlazi iz mode, a ova Varaždinka pokazala je i zašto

Sunčano vrijeme i ugodne temperature i ove su subote izmamili brojne Varaždince u središte grada. Povijesna jezgra ponovno je postala mjesto susreta, druženja i opuštenih šetnji, a gradske su ulice bile ispunjene živahnom atmosferom i dobro raspoloženim prolaznicima.

Posebnu pozornost privukle su Varaždinke koje su još jednom pokazale da itekako prate modne trendove. Na špici su dominirale jednostavne, ali efektne kombinacije u bijelim, crnim i neutralnim tonovima, lagani ljetni komadi, elegantne haljine te nezaobilazne sunčane naočale i zanimljivi modni dodaci. Među brojnim prolaznicama posebno se izdvojila djevojka u pripijenoj crnoj haljini koja je pokazala da ponekad upravo najjednostavnije modne kombinacije ostavljaju najjači dojam.

Subotnja špica još je jednom potvrdila zašto se Varaždin često smatra jednim od najuređenijih i najstiliziranijih hrvatskih gradova. Tko je sve privukao pozornost na ulicama grada, odnosno kako je izgledala još jedna varaždinska špica, možete pogledati u galeriji na Varaždinski.hr.