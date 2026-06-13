Poljupci koji su izazvali buru: Karlovački pride bez incidenata, ali ne i bez kontroverzi

Karlovačka povorka ponosa u subotu je prošla središtem grada bez incidenta, a u njoj je sudjelovalo stotinjak građana, a Marko Capan je u ime udruge Karlovac Pride izvijestio da je Veleučilište u Karlovcu zabranilo izložbu koja prikazuje poljupce LGBT osoba.

Capan je u proglasu naveo da je riječ o fotografijama LGBT osoba u trenutku poljupca, odnosno o izložbi pulske udruge Proces te je nekoliko tih fotografija bilo prikazano na Velikoj promenadi u sklopu karlovačke povorke ponosa.

Poručio je da "nijedan čovjek nema pravo odrediti koje se dvije osobe smiju poljubiti ili koje dvije osobe smiju biti viđene u javnosti u trenutku poljupca". "Također šaljemo poruku da nas nitko, bez obzira na svoju poziciju moći i moć odlučivanja, neće učiniti nevidljivima", naglasio je Capan.

Napretkom je ocijenio to što je povorka ponosa financirana iz gradskog proračuna.

Kakva je bila atmosfera na povorci ponosa, pogledajte u našoj galeriji.