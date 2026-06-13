Špica puna zanimljivih lica, ali jedna brineta prekrivena tetovažama ukrala je sve poglede

Sunčana i ugodna subota izmamila je Čakovčane u središte grada, gdje su brojni građani uživali u kavi na terasama, šetnji i druženju na otvorenom. Centar grada bio je prepun zanimljivih lica, a ni ovoga puta nije nedostajalo modno usklađenih prolaznika koji su privlačili poglede.

Posebnu pozornost privukla je misteriozna brineta prekrivena tetovažama koja se svojim upečatljivim stilom izdvojila među mnoštvom. Dok su mnogi birali provjerene modne kombinacije, ona je pokazala kako se samopouzdanje i osobni stil uvijek primijete.

Koga je sve fotograf svojim objektivom uhvatio na čakovečkoj špici, pogledajte u bogatoj galeriji koju je snimio fotograf eMedjimurja.