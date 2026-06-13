Ovo su najukletije lutke na svijetu: Ni najhrabriji se ne bi usudili prići, kamoli igrati

SLAVE 40. ROĐENDAN /
Sjećate li se ovih slatkica iz Pune kuće? Proživjele bulimiju, pa izgradile pravo poslovno carstvo
Danas, točnije 13. lipnja obilježavamo Svjetski dan lutaka, priliku da zavirimo u svijet lutaka koji su stoljećima oduševljavale i plašile. Neke od njih nisu obične igračke - njihove priče zapanjuju i lede krv u žilama, od ukletih porculanskih lutaka do legendi koje su inspirirale filmove i horor priče.
U nastavku donosimo pregled nekih od najpoznatijih ukletih lutaka svijeta, čije nevjerojatne priče nisu samo plod mašte, već stvarni zapisi paranormalnih iskustava.