Ovo su najukletije lutke na svijetu: Ni najhrabriji se ne bi usudili prići, kamoli igrati

Danas, točnije 13. lipnja obilježavamo Svjetski dan lutaka, priliku da zavirimo u svijet lutaka koji su stoljećima oduševljavale i plašile. Neke od njih nisu obične igračke - njihove priče zapanjuju i lede krv u žilama, od ukletih porculanskih lutaka do legendi koje su inspirirale filmove i horor priče.

U nastavku donosimo pregled nekih od najpoznatijih ukletih lutaka svijeta, čije nevjerojatne priče nisu samo plod mašte, već stvarni zapisi paranormalnih iskustava.