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LEDE KRV U ŽILAMA /

Ovo su najukletije lutke na svijetu: Ni najhrabriji se ne bi usudili prići, kamoli igrati

Ovo su najukletije lutke na svijetu: Ni najhrabriji se ne bi usudili prići, kamoli igrati
Foto: Profimedia/YouTube
U svijetu paranormalnog, malo je predmeta koji izazivaju toliko nelagode kao lutke. Njihove staklene oči i nepomični osmjesi stoljećima su platno za najmračnije priče. Dok se 13. lipnja pripremamo obilježiti Svjetski dan lutaka, zaranjamo u mračni svijet trideset najpoznatijih ukletih lutaka, čije priče nisu samo plod mašte, već zastrašujući zapisi iz stvarnog života.
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Danas, točnije 13. lipnja obilježavamo Svjetski dan lutaka, priliku da zavirimo u svijet lutaka koji su stoljećima oduševljavale i plašile. Neke od njih nisu obične igračke - njihove priče zapanjuju i lede krv u žilama, od ukletih porculanskih lutaka do legendi koje su inspirirale filmove i horor priče.

U nastavku donosimo pregled nekih od najpoznatijih ukletih lutaka svijeta, čije nevjerojatne priče nisu samo plod mašte, već stvarni zapisi paranormalnih iskustava.

13.6.2026.
6:18
Webcafe.hr
Profimedia/YouTube
LutkeUkletoParanormalnoHororPriča
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