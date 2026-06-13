Ovako se u Zagrebu gledala BiH: Zapaljena baklja, dvije misteriozne policajke čuvale red

Bosna i Hercegovina je na otvaranju Svjetskog prvenstva u Torontu odigrala 1-1 protiv domaćina Kanade i osvojila prvi bod na turniru. “Zmajevi” su u petak poveli u 21. minuti kada je Jovo Lukić nakon kornera pogodio glavom. Kanada je do izjednačenja stigla u 78. minuti preko Cylea Larina, koji je zabio svega dvije minute nakon ulaska u igru. Njegov udarac s oko 15 metara na putu prema golu je okrznuo Nikolu Katića, što je dodatno otežalo intervenciju golmanu Nikoli Vasilju.

Utakmica je privukla pažnju i izvan BiH. U Zagrebu se na Trgu bana Josipa Jelačića okupio veći broj simpatizera koji su na velikom ekranu pratili susret. Navijali su, slavili vodstvo BiH i napeto pratili kanadske napade u drugom poluvremenu. Među okupljenima je bilo dosta simpatizera Bosne i Hercegovine, ali i ljudi u prolazu, koji su pružili podršku reprezentaciji u njezinom povratku na veliku scenu.