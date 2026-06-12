Grgić pažnju privukao svojom ostavkom, a sjećate li se raskoši u kojoj živi? Bazen obara s nogu

Vinko Grgić, novoizabrani gradonačelnik Nove Gradiške, podnio je danas neopozivu ostavku na dužnost samo nekoliko dana nakon što je ponovno izabran na čelo grada.

Zbog njegove odluke danas neće biti održano ročište o određivanju istražnog zatvora koje je bilo zakazano za podne.

Grgić je poručio da se više neće kandidirati na izborima te da se trajno povlači iz politike, što znači da će Nova Gradiška ponovno izaći na izvanredne izbore za gradonačelnika.

O svojoj odluci obavijestio je građane pismom u kojem je naveo da ostavku podnosi vodeći računa o interesima grada i nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, ustanova i projekata.

"Zajedno smo jedan mali grad učinili velikim po rezultatima, a iz politike se povlačim jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i građana. Hvala vam na povjerenju u posljednjih deset godina, bila mi je čast služiti našem gradu", poručio je Grgić.

USKOK reagirao

Podsjetimo, USKOK je jučer ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora za Grgića, koji je u međuvremenu i službeno preuzeo dužnost gradonačelnika.

Dosad je dva puta bio uhićen - prvi put u svibnju 2021. godine, a drugi put u veljači ove godine, također zbog sumnje na korupciju, odnosno primanje mita.

U razgovoru za RTL Danas u travnju odbacio je sumnje koje mu se stavljaju na teret.

"Nisam primio niti dao mito. Negirao sam krivnju i pripremam obranu kojom ću dokazati sve ono što mi se stavlja na teret", rekao je tada Grgić.

Podsjetimo i da je ranije već podnio ostavku, zbog čega su nedavno održani izvanredni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške. U drugom krugu njegov protukandidat bio je HDZ-ov Bernardin Trnka, a Grgić je osvojio 2.829 glasova od ukupno 4.649 birača koji su izašli na izbore.

U javnosti se posljednjih godina spominjalo i Grgićevo imanje u Novoj Gradiški. Fotografije kuće i imanja s bazenom ranije su privukle pozornost nakon objave svadbene snimke njega i supruge Magdalene, nastale prije više od deset godina.

Kako izgleda Grgićevo imanje pogledajte u fotogaleriji na vrhu članka.