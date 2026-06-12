Sisački monstrum uz pratnju dugih cijevi stigao na ročište: Evo što ga čeka

Trostruki ubojica Srđan Mlađan ponovno je pod strogim mjerama osiguranja doveden na Županijski sud u Varaždinu, na novo ročište koje je otvoreno za javnost. Suđenje Mlađanu počelo je glavnom raspravom 4. ožujka ove godine.

Danas bi trebala biti ispitana dva svjedoka - jedan je već stigao na sud, dok će drugi svjedočiti putem videoveze.

Jedan od najpoznatijih osuđenika u novijoj hrvatskoj povijesti trenutačno služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi. Osuđen je za najteža nedjela među kojima su i ubojstva, a izlazak na slobodu bio mu je predviđen za svibanj 2027. godine.

Nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora.

Novom se optužnicom Mlađana tereti da je od listopada do prosinca 2021. u više navrata u zatvoru tražio od drugog zatvorenika da, kada izađe na slobodu, pronađe i otme osobe koje su svjedočile protiv njega te da ih usmrti.

Optužnica je podignuta nakon što je Mlađanov kum Željko Bijelić dao veliki intervju u RTL-ovoj emisiji 'Dosje Jarak'. Bijelić je u toj emisiji potvrdio kako je Mlađan od njega tražio da pronađe ljude koji su protiv njega svjedočili i usmrti ih. Osim toga, tražio je od zatvorenika da jednoj osobi u računalo presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem.

Zločin za zločinom

Podsjetimo, Srđan Mlađan još je kao 16-godišnjak 1998. u Petrinji hicem u glavu ubio vršnjakinju Elizabetu Šubić, a samo mjesec dana poslije u Sisku je ustrijelio umirovljenika Petra Jančića.

Za vrijeme izdržavanja 10-godišnje kazne u Požegi, 2002. zbog uzornog vladanja pušten je na slobodni vikend. Umjesto da se vrati u zatvor, Mlađan je opljačkao banku, ubio policajca koji ga je pokušao uhititi te zatočio tročlanu obitelj.