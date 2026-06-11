Shakira, vatromet, Maye i Inke: Počelo je SP, a Meksikanke nisu razočarale

Najveći nogometni turnir u povijesti započeo je u četvrtak, 11. lipnja, spektakularnom ceremonijom na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju. Po prvi put, Svjetsko prvenstvo ne otvara jedna, već tri svečanosti, čime započinje jedinstvena trilogija koja će se nastaviti u Torontu i Los Angelesu.

Devedeset minuta prije nego što je lopta krenula s centra u utakmici između domaćina Meksika i Južne Afrike, travnjak stadiona Azteca, prvog objekta u povijesti koji je domaćin utakmica na tri različita Svjetska prvenstva, pretvorio se u grandioznu pozornicu.

Produkciju, koju kreativno potpisuje talijanska agencija Balich Wonder Studio, poznata po radu na Olimpijskim igrama, vizualno je definirala meksička tradicija. Središnji motiv bio je "papel picado", umjetnost izrade ukrasa od perforiranog papira, kroz koju je reinterpretiran trofej Svjetskog prvenstva.

Glazbeni program predvodila je kolumbijska superzvijezda Shakira, koja se vratila na svjetsku pozornicu izvedbom službene pjesme turnira "Dai Dai". Pjesma, čiji naziv na talijanskom znači "idemo", izvedena je uživo po prvi put u suradnji s nigerijskom Afrobeat zvijezdom Burna Boyem.

Za Shakiru je ovo emotivan povratak nakon što je njezina pjesma "Waka Waka" obilježila prvenstvo 2010. godine. Njima su se pridružili velikani meksičke i latinoameričke glazbe, uključujući rock bend Maná, pjevače Alejandra Fernándeza i Belindu, kolumbijskog reggaeton umjetnika J Balvina te cumbia sastav Los Ángeles Azules. Južnoafrička pjevačica Tyla predstavljala je gostujuću naciju, čime je zaokružena impresivna lista izvođača.

U fotogaleriji pogledajte kako je sve to izgledalo na i izvan stadiona.