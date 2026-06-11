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POVEĆALA GRUDI /

Sjećate li se Marinele iz 'Gospodina Savršenog'? Ne krije estetske zahvate, a evo kako sad izgleda

Sjećate li se Marinele iz 'Gospodina Savršenog'? Ne krije estetske zahvate, a evo kako sad izgleda
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Prije operacije nije osjećala posebnu nervozu, a cijelo iskustvo prošlo je mnogo lakše nego što je zamišljala.
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Marinela Grljušić (24), koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", nedavno se odlučila na estetski zahvat povećanja grudi, o čemu je otvoreno progovorila. Influencerica i vlasnica beauty salona danas sa svojim pratiteljima često dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života, pa nije skrivala ni ovu veliku promjenu. Iako priznaje da godinama nije maštala o operaciji, povremeno je razmišljala o nešto punijem dekolteu, ali samo ako bi rezultat djelovao prirodno. Konačna odluka stigla je nakon razgovora sa stručnjakom kojem je, kako kaže, odmah stekla potpuno povjerenje. Budući da je termin dobila brže nego što je očekivala, odlučila je ne odgađati zahvat.

11.6.2026.
12:08
Hot.hr
Marinela Grljušić Instagram
Marinela GrljušićGospodin SavršeniPovećanje GrudiEstetski Zahvati
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