Ovaj SUV je postavio nove standarde u svojoj klasi: 'Zašto sam ga kupio? Zbog izgleda'

Toyota ove godine obilježava deset godina od predstavljanja modela C-HR, automobila koji je promijenio pravila igre u europskom C-SUV segmentu te postao jedan od najuspješnijih crossovera na tržištu.

Kada je 2016. godine stigao na tržište, Toyota C-HR privukao je potpuno novu, dizajnom osviještenu skupinu kupaca. Svojim nekonvencionalnim izgledom, dinamičnim voznim karakterom i visokom razinom kvalitete postavio je nove standarde u segmentu kompaktnih SUV-ova. Oštre linije i kupeovska silueta izdvojile su ga iz mase te mu osigurale prepoznatljiv identitet.

Druga generacija modela, predstavljena 2023. godine, dodatno je učvrstila vezu s europskim kupcima zahvaljujući činjenici da je razvijena, dizajnirana i proizvedena upravo u Europi.

Foto: TOYOTA

Europska priča o uspjehu

Brojke dovoljno govore same za sebe. Od lansiranja 2016. godine Toyota je globalno prodala više od 2,1 milijun primjeraka modela C-HR, od čega je čak 1,2 milijuna završilo na europskim cestama. Tijekom cijelog životnog ciklusa model je ostvario prosječni tržišni udio od oko 7,7 posto u C-SUV segmentu.

Njegov odvažan dizajn značajno je promijenio percepciju Toyote među europskim kupcima, unoseći snažniju emocionalnu komponentu u brend. Više od polovice vlasnika navodi upravo izgled vozila kao glavni razlog kupnje.

Toyota C-HR pokazala se i kao jedan od najuspješnijih modela u privlačenju novih kupaca. Rekordna 2019. godina donijela je podatak da je čak 67 posto kupaca prvi put odabralo Toyotu upravo zahvaljujući ovom modelu. Razina zadovoljstva vlasnika također je iznad prosjeka segmenta – doseže 74 posto, dok prosjek konkurencije iznosi 64 posto.

Prva generacija (2016. – 2023.)

Prva generacija modela označila je Toyotin ulazak u crossover SUV segment s izrazito atraktivnim dizajnom, bogatom opremom i zabavnim voznim karakterom. Serijski model ostao je vjeran konceptnim verzijama predstavljenima na salonima automobila u Parizu i Frankfurtu 2014. i 2015. godine.

Kupeovske linije, širok stav i sportski izgled stvorili su potpuno novi dizajnerski izričaj koji je C-HR učinio odmah prepoznatljivim na cesti. Moderan interijer bio je usmjeren prema vozaču, dok su kvalitetni materijali i pažnja posvećena detaljima podigli doživljaj putovanja na višu, gotovo premium razinu.

Prva generacija bila je i tehnološki pionir. Toyota je među prvima u segment uvela hibridni pogon s 1,8-litrenim benzinskim motorom koji je ostvarivao tada impresivnih 40 posto toplinske učinkovitosti. Model je također bio prvi crossover izgrađen na Toyotinoj TNGA-C platformi, što je omogućilo vrlo nisko težište i izvrsnu voznu dinamiku. Napredni sigurnosni sustavi i asistenti za vožnju dodatno su povećali njegovu privlačnost.

Druga generacija (2023. – danas)

S drugom generacijom Toyota je otišla korak dalje. Novi C-HR razvijen je prema filozofiji „konceptnog automobila za svakodnevnu vožnju“, a nastao je u Europi i za europske kupce.

Model se oslanja na četiri ključna stupa: atraktivan dizajn, personalizirano korisničko iskustvo, održivost te agilne vozne karakteristike.

Premium detalji poput u ravnini karoserije integriranih ručki vrata, ambijentalnog osvjetljenja s čak 64 boje i panoramskog krova bez sjenila podižu ukupni dojam kvalitete. Digitalni kokpit i napredna povezivost dodatno personaliziraju iskustvo vožnje.

Ponudu pogona čine najnovije generacije Toyotinih hibridnih i plug-in hibridnih sustava koji nude više snage i okretnog momenta uz zadržavanje visoke učinkovitosti. Time Toyota nastavlja provoditi svoju višesmjernu strategiju prema ugljičnoj neutralnosti, nudeći kupcima različita rješenja prilagođena njihovim potrebama.

Posebno se ističe plug-in hibridna izvedba koja kombinira prednosti električne i hibridne vožnje. U gradskim uvjetima može prijeći oko 100 kilometara isključivo na električnu energiju, dok prema WLTP ciklusu električni doseg iznosi do 66 kilometara.

Druga generacija modela prva je Toyota opremljena funkcijom geofencinga unutar sustava Predictive Efficient Drive. Sustav inteligentno upravlja radom hibridnog i električnog pogona kako bi osigurao dovoljno energije za ulazak u zone s ograničenjima emisija ili područja namijenjena isključivo električnim vozilima.

Osim učinkovitih pogonskih sklopova, Toyota je posebnu pozornost posvetila održivosti tijekom razvoja i proizvodnje. Korišteni su novi reciklirani materijali i materijali bez životinjskog podrijetla, dok su napredne proizvodne tehnologije doprinijele smanjenju mase vozila i emisija CO₂ tijekom proizvodnje.

Novosti za 2026.

Za modelsku godinu 2026. Toyota C-HR donosi dodatna poboljšanja i širi izbor opreme. Razina opreme Mid+ dobiva nove 18-inčne aluminijske naplatke u mat crnoj izvedbi te presvlake od tkanine Samara na prednjim i stražnjim sjedalima.

Unutrašnjost je dodatno unaprijeđena sivim ukrasnim šavovima na prednjim sjedalima i dekoracijom ručice mjenjača u gunmetal nijansi. Istodobno, sportska izvedba GR SPORT sada je dostupna uz sve ponuđene pogonske opcije. Nova Toyota C-HR za 2026. godinu već je dostupna za narudžbe diljem Europe.