Podijelili ste s nama mirisne kutke vaših vrtova: Ova biljka stvaraju osjećaj topline, mira i ljeta

Lavanda je biljka koja na poseban način spaja ljepotu i smirenost. Njezini ljubičasti cvjetovi i prepoznatljiv miris stvaraju osjećaj topline, mira i ljeta, bilo da raste u vrtu ili je držite u suhom buketiću u domu.

Ovaj put ste nam poslali fotografije vaših lavandi i podijelili s nama djelić mirisnih kutaka iz svojih vrtova, ispunjenih ovom prepoznatljivom mediteranskom biljkom.

Iako izgleda nježno, lavanda je izuzetno otporna i prilagodljiva biljka koja uspijeva na osunčanim, suhim područjima. Ljudi je već stoljećima koriste zbog njezinih umirujućih i ljekovitih svojstava, posebno u obliku čajeva, ulja i prirodnih pripravaka. Od davnih vremena do danas, lavanda ostaje simbol čistoće, opuštanja i prirodne ravnoteže, pa nije čudno što je i dalje jedna od najomiljenijih biljaka u svijetu.

Pronađite svoju lavandu u galeriji.