Može li ocat ukloniti mahovinu i alge s vrtnog namještaja? Evo što zapravo djeluje

Dolaskom toplijih dana, terase i vrtovi postaju središte druženja. Ipak, idilu često kvari neugledan prizor - zelenkaste naslage mahovine i algi koje su se tijekom vlažnijih mjeseci nakupile na vrtnom namještaju.

Prije posezanja za skupim i agresivnim kemijskim sredstvima, korisno je znati da se rješenje često može pronaći u svakom kućanstvu. Ocat je poznat kao svestrano sredstvo za čišćenje, no postavlja se pitanje njegove stvarne učinkovitosti u borbi protiv tvrdokornih biljnih naslaga. Stručnjaci objašnjavaju kako ga pravilno koristiti te koje su mu najbolje alternative, piše The Spruce.

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Ocat uništava alge

Destilirani bijeli ocat sadrži octenu kiselinu koja učinkovito razgrađuje stanične stijenke mahovine i algi, uzrokujući njihovu dehidraciju. Jednom kada njihova struktura oslabi, znatno ih je lakše ukloniti.

Brandon Pleshek, stručnjak za čišćenje, potvrđuje djelotvornost octa. "Kombinacija octa s vodom i nekoliko kapi deterdženta za posuđe je izvrsna, a ključ uspjeha je ostaviti otopinu da dovoljno dugo djeluje na algama kako bi ih razgradila prije samog ribanja", navodi Pleshek.

Otopina se priprema tako da se u bocu s raspršivačem uliju jednaki dijelovi bijelog octa i vode te se doda žličica deterdženta. Pripremljenom otopinom potrebno je obilno poprskati zahvaćena područja i ostaviti da djeluje najmanje 15 minuta, a za tvrdokornije naslage i do pola sata. Ako se alge i dalje ne mogu ukloniti, može se razmotriti korištenje jačeg octa za čišćenje. Nakon djelovanja, površinu je potrebno izribati četkom s najlonskim vlaknima. Na kraju, namještaj se temeljito ispire vodom i briše krpom od mikrovlakana radi sprječavanja mrlja te se ostavlja da se osuši.

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Što kada ocat nije dovoljan?

Iako je ocat učinkovit, ponekad su potrebna drugačija rješenja. Za tvrdokorne naslage, Pleshek predlaže otopinu izbjeljivača.

"Pomiješajte trećinu šalice izbjeljivača s otprilike 3,8 litara vode", savjetuje. Prilikom korištenja izbjeljivača, nužan je poseban oprez te zaštita kože, očiju i okolnih biljaka.

Alternativna sredstva

Osim octa, postoje i druga učinkovita sredstva za čišćenje vanjskog namještaja. Kombinacija sode bikarbone i octa djelotvorna je za bijelu plastiku, a priprema se miješanjem četvrtine šalice sode s dvije žlice octa i litrom tople vode.

Za redovito održavanje dovoljni su samo topla voda i blagi deterdžent za posuđe, pri čemu je važno izbjegavati abrazivne spužve. Sredstva na bazi borovog ulja također su vrlo efikasna. Otopina se priprema prema uputama, nanosi na problematična područja i ostavlja da djeluje 15 minuta prije ribanja.

Prevencija za dugovječnost namještaja

Najbolji način borbe protiv mahovine i algi jest prevencija njihovog nastanka. Mahovina i alge bujaju u vlažnim i sjenovitim uvjetima, stoga je namještaj preporučljivo pozicionirati na osunčana i prozračna mjesta. Redovito čišćenje, čak i blagom otopinom octa i vode, može spriječiti rast algi prije nego što postanu vidljiv problem.

Kada namještaj nije u uporabi, potrebno ga je pohraniti na suho i prozračno mjesto. Ako je riječ o drvenom namještaju, ključna je zaštita od vlage. Nanošenje zaštitnog sloja ili ulja za drvo stvara barijeru koja sprječava upijanje vode. Za namještaj od ratana, zbog njegove pletene strukture, može se koristiti visokotlačni perač, ali uz oprez kako se ne bi oštetio materijal.

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