Prirodna metoda za obnovu drvenih podova: Vratite im sjaj pomoću sastojka iz kuhinje

Postoji jednostavan način poliranja drvenog poda kako bi izgledao sjajnije. Drveni podovi su u mnogim domovima zamijenili tepihe kao preferirani izbor zbog jednostavnog održavanja, no s dolaskom proljeća često zahtijevaju temeljito čišćenje kako bi se spriječilo njihovo propadanje. Uobičajeno je da podovi počinju gubiti svoj sjaj u ovo doba godine jer toplije vrijeme potiče otvaranje prozora, čime više prašine i peludi ulazi u prostor.

To dovodi do taloženja sitnih čestica na površini, stvarajući tanak sloj zbog kojeg podovi izgledaju umorno i bez sjaja. Ako se nakupljena prljavština ne kontrolira, prostorija može izgledati neuredno, a s vremenom te fine čestice mogu postupno oštetiti završni sloj i uzrokovati trajne ogrebotine. Prema Nell Regan Kartychok, stručnjakinji za "uradi sam" projekte i osnivačici Rhythms of Play, postoji provjerena metoda čišćenja koja podovima vraća blistavost, a zahtijeva samo nekoliko kapi maslinovog ulja, piše Mirror.

Foto: Pexels

Prirodno rješenje za podove

Trend korištenja uobičajenih kuhinjskih sastojaka za čišćenje drvenih podova i dalje je vrlo popularan. Savjeti o primjeni octa, limunovog soka i maslinovog ulja redovito se pojavljuju u medijima, a naglasak je na jednostavnosti, dostupnosti i ekološkoj prihvatljivosti.

"Maslinovo ulje izvrsno je prirodno sredstvo za drvo, stoga je ovaj recept optimalna mješavina za čišćenje drvenih površina u kući bez upotrebe jakih kemikalija", izjavila je Kartychok. Iako se može činiti neuobičajenim, dodavanje male količine maslinovog ulja u vodu za brisanje poda pruža prirodni sjaj koji pomaže obnoviti izvorni izgled drva.

Maslinovo ulje hrani drvo bez potrebe za intenzivnim ribanjem, istovremeno obnavljajući njegovu boju i ostavljajući dojam bogatije teksture. Poliranje poda maslinovim uljem također može pomoći prikriti manje ogrebotine i oštećenja, što ga čini vizualno privlačnijim te predstavlja ekonomičnu alternativu skupim komercijalnim proizvodima.

Foto: Freepik

Recept za domaće sredstvo za čišćenje

Kombiniranjem maslinovog ulja s kiselim sastojkom, poput octa, stvara se otopina koja može razgraditi ostatke prljavštine i održavati pod čistim od prašine.

Sastojci:

Voda

Bijeli ocat

Maslinovo ulje (samo nekoliko žlica)

Nekoliko kapi eteričnog ulja limuna (po želji) - Limunsko eterično ulje sadrži limonen, koji pomaže u uklanjanju masnoće i ima antimikrobna svojstva.

Postupak:

Ulijte vodu, maslinovo ulje, ocat i eterično ulje (ako ga koristite) u staklenu bocu s raspršivačem. Boce s raspršivačem praktične su jer omogućuju nanošenje tekućine u malim količinama. Dobro protresite bocu prije svake upotrebe kako bi se sastojci sjedinili. Otopinom lagano poprskajte manji dio poda. Pod se nikada ne smije previše namočiti. Odmah obrišite poprskano područje. Radite u manjim dijelovima kako biste osigurali da nijedno područje ne ostane vlažno predugo. Po završetku, cijelu površinu prebrišite suhom krpom od mikrovlakana ili suhim mopom. Taj korak je ključan za potpuno sušenje te pomaže u sprječavanju tragova i mrlja.

Važna upozorenja

Uvijek testirajte svako domaće sredstvo na malom, skrivenom dijelu poda prije primjene na cijeloj površini. Iako prirodne metode mogu biti učinkovite, stručnjaci upozoravaju da kiselost octa s vremenom može oštetiti zaštitni sloj laka na parketu, što dovodi do gubitka sjaja.

Kućni ljubimci ne mogu prerađivati eterična ulja na isti način kao ljudi pa izloženost može biti toksična za njih. U kućanstvima s mačkama ili psima preporučuje se izbjegavanje ovog sastojka.

Iako maslinovo ulje daje podu prirodan sjaj, nanošenje prevelike količine učinit će površinu izuzetno skliskom. Samo nekoliko žlica je dovoljno za postizanje željenog efekta.

Nikada nemojte previše namočiti pod tijekom čišćenja jer prekomjerna vlaga može uzrokovati bubrenje i trajno oštećenje drva.

POGLEDAJTE GALERIJU