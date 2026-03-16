Ovo će brzo očistiti perilicu posuđa: Ne trebate skupe kemikalije i nije soda bikarbona

Perilice posuđa s vremenom mogu postati izrazito prljave, nakupljajući naslage sapunice, ostatke hrane i masnoću. To ne samo da stvara pogodno okruženje za razvoj bakterija, već i značajno umanjuje učinkovitost samog uređaja, zbog čega je redovito čišćenje ključno za njegov dugotrajan i ispravan rad.

Srećom, stručnjakinja za kućanske uređaje Lara Brittain otkrila je vrlo učinkovitu metodu čišćenja koja ne zahtijeva skupe kemikalije, već samo jedan sastojak koji većina nas već ima u kuhinji. Riječ je o jednostavnom, ali moćnom triku s alkoholnim octom, piše Express.

Zašto je važno redovito čistiti perilicu posuđa?

Iako se čini da se perilica čisti sama tijekom svakog ciklusa pranja, stvarnost je drugačija. Ostaci hrane, masnoća, kamenac i neotopljeni deterdžent nakupljaju se tijekom vremena u skrivenim dijelovima uređaja, poput filtera, prskalica i brtvi.

"Perilice posuđa peru vaše suđe, ali ne mogu očistiti same sebe. S vremenom se u njima nakupljaju razne nečistoće", objasnila je stručnjakinja.

"No, postoje jednostavne stvari koje možete učiniti kako bi radila punim kapacitetom. Primjerice, uvijek isperite posuđe pod mlazom vode prije stavljanja u stroj. To će smanjiti količinu ostataka koji se zadržavaju u perilici".

Također je preporučljivo redovito čistiti filter, koji se obično nalazi na dnu perilice, blizu sredine. U većini slučajeva dovoljno ga je samo isprati pod vodom, no ponekad će mu biti potrebno i detaljnije ribanje kako bi se uklonile sve nečistoće.

Jednostavan trik s alkoholnim octom za blistavu čistoću

Nakon što ste očistili filter, na red dolazi glavni trik koji će temeljito očistiti unutrašnjost perilice. Sve što vam je potrebno jest čaša bijelog alkoholnog octa.

"Mali trik je da ulijete čašu octa u praznu perilicu posuđa", savjetuje stručnjakinja. "Zatim je uključite na program s visokom temperaturom. Ocat će razgraditi sve tvrdokorne mrlje od hrane, naslage sapunice i prljavštinu. Ne morate brinuti, perilica neće poprimiti miris octa."

Naime, kiselina iz octa djeluje kao prirodno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju, a pritom je sigurna za uređaj.

Dodatni savjeti za temeljito čišćenje

Za one koji žele biti još temeljitiji, stručnjakinja predlaže vađenje ladica i košara te njihovo ribanje spužvom ili starom četkicom za zube. Na taj način možete doprijeti do svih kutova i ukloniti nakupljenu prljavštinu.

"Čačkalica je odlična za uklanjanje ostataka hrane iz rupica na prskalicama", dodala je stručnjakinja.

Ovisno o željama, za ribanje možete koristiti deterdžent za suđe ili ocat. Možete posuti i malo sode bikarbone kako biste dodatno pospješili otapanje nečistoća.

"Važno je uzeti spužvu i zaista se potruditi da sve bude čisto. Ne zaboravite obrisati brtve na vratima, nevjerojatno je koliko se prljavštine tamo može nakupiti", opomenula je stručnjakinja.

Ovaj princip čišćenja alkoholnim octom jednako je učinkovit i za perilice rublja. Ocat će s lakoćom očistiti bubanj, ladicu za deterdžent i brtvu na vratima. Ova namirnica neće samo ostaviti uređaj blistavo čistim, već će i vaše rublje učiniti nevjerojatno mekanim.

