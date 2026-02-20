Ovu grešku mnogi rade kad pospremaju kuhinju: Na kraju će vam uništiti noževe

Riječ je o uobičajenoj pogrešci prilikom čišćenja kuhinje koju je vrlo jednostavno izbjeći. Organizacija za zaštitu potrošača Which? upozorava da stavljanjem kuhinjskih noževa u perilicu posuđa riskirate njihovo postupno oštećenje. Iako se može činiti kao najbrže rješenje, ova navika može dovesti do trajnog uništenja oštrica i drški.

Umjesto da dopustite noževima da se udaraju s drugim priborom u perilici, trebali biste ih prati ručno koristeći toplu vodu i deterdžent. No, jednako je važno obrisati ih suhom i mekom krpom odmah nakon pranja kako biste spriječili pojavu hrđe, piše Mirror.

Oštećenja u perilici posuđa

U videu objavljenom na TikToku, organizacija Which? savjetuje: "Zaboravite na perilicu posuđa. Možda je praktična, ali je katastrofalna zona za oštra sječiva."

Problem leži u kombinaciji nekoliko štetnih faktora. Visoka temperatura može iskriviti drške, osobito ako su izrađene od drva ili drugih osjetljivih materijala.

Istovremeno, snažan mlaz vode uzrokuje udaranje oštrice noža o drugi pribor za jelo, poput vilica i žlica. Takvi udarci stvaraju sitna oštećenja i zareze koji otupljuju sječivo, čineći nož manje učinkovitim i potencijalno opasnijim za korištenje.

Oštećenja uzrokovana deterdžentima i soli

Ova upozorenja potvrđuje i poznati proizvođač Villeroy & Boch, koji navodi: "Koliko god perilica posuđa bila praktična, može biti štetna za kuhinjske noževe. S vremenom, opetovano pranje u perilici može uzrokovati otupljivanje noževa."

U najgorem slučaju, noževi mogu zahrđati i postati neupotrebljivi, pri čemu su oštećenja vidljiva i na drškama i sječivima. Posebno je problematično kada drvena drška napukne ili se počne ljuštiti. Glavni uzroci tome su agresivni deterdženti i soli za perilicu. U kombinaciji s visokim temperaturama, oni čine rub oštrice poroznim i tupim, a time i podložnijim hrđanju. Vlaga dodatno uzrokuje bubrenje i pucanje drvenih drški. Zbog toga su topla voda i blagi deterdžent za posuđe uvijek bolji izbor za pranje kvalitetnih noževa.

Iskustva korisnika na Redditu su podijeljena. Dok jedni podržavaju navedene smjernice, drugi tvrde da desetljećima peru noževe u perilici posuđa bez vidljivih problema.

Jedan je korisnik komentirao: "Noževe stavljam u perilicu već trideset godina. Nemam problema, ali radi se o jeftinijim noževima." Drugi je pak dodao: "Kada je potrebna samo jedna minuta da se nož ručno opere, ispere i osuši, zašto uopće riskirati oštećenje u perilici posuđa?". Treći korisnik podijelio je svoju strategiju: "Nož za kruh i noževe za guljenje, one jeftine, stalno stavljam u perilicu. Pravi, kvalitetni noževi nikada ne idu unutra. Smatram da je rizik prevelik za vrlo malu uštedu vremena."

