Stručnjaci upozorili vlasnike friteza na vrući zrak i aparata za kavu: 'Ovo je velika opasnost'

Friteze na vrući zrak posljednjih su godina postale nezaobilazan kuhinjski uređaj, a brojna su kućanstva zamijenila klasične pećnice ovim praktičnim aparatima. Njihova sposobnost brze i zdrave pripreme obroka, uz minimalnu ili nikakvu upotrebu ulja, učinila ih je posebno privlačnima za osobe s manjkom vremena.

Ipak, stručnjaci su izdali ozbiljno upozorenje zbog potencijalnih zdravstvenih rizika povezanima s neadekvatnim održavanjem ovih uređaja. Mnogi vlasnici nisu svjesni opasnosti koja se krije u unutrašnjosti aparata ako se on ne čisti redovito.

Idealno mjesto za razvoj opasne plijesni

Stručnjaci za čišćenje iz tvrtke Fountain Filters naglasili su ključnu potrebu za redovitim provjerama i temeljitim čišćenjem friteza na vrući zrak kako bi se spriječio razvoj opasne plijesni. Unutrašnjost uređaja, a posebno košara, može postati savršeno okruženje za plijesan ako se ne čisti i suši pravilno nakon svake upotrebe.

Kombinacija zaostalih ostataka hrane, topline i vlage pruža idealne uvjete za bujanje plijesni. S vremenom, nakupljena masnoća i mrvice mogu samo pogoršati problem, zbog čega je ključno čistiti uređaj nakon svakog korištenja kako bi se spriječilo stvaranje spora plijesni.

Skriveni rizici za vaše zdravlje

Louise Allen, suosnivačica tvrtke Fountain Filters, upozorava da plijesan može predstavljati "ozbiljne zdravstvene posljedice" koje mnogi ljudi skloni zanemariti.

"Izloženost plijesni može dovesti do niza zdravstvenih problema, od blažih alergijskih reakcija poput kihanja i kožnih osipa do težih respiratornih problema, posebno kod osoba s astmom ili oslabljenim imunološkim sustavom", upozorila je.

"Kako se pripremamo za hladnije mjesece, kada plijesan ima tendenciju bujanja u vlažnim i slabo prozračenim dijelovima naših domova, važnije je nego ikad biti na oprezu", dodala je Allen.

Jednostavan postupak čišćenja

Srećom, održavanje friteze na vrući zrak besprijekorno čistom vrlo je jednostavno. Dovoljno je isključiti uređaj iz struje, izvaditi sve odvojive dijelove i oprati ih u toploj vodi s deterdžentom za suđe.

Nakon toga, unutrašnjost prebrišite krpom namočenom u mješavinu limunovog soka i vode, pazeći da su svi dijelovi potpuno suhi prije nego što ih vratite na mjesto. Redovito čišćenje osigurat će da vaši obroci ostanu zdravi i sigurni za konzumaciju, prenosi Mirror.

Foto: Freepik

Pripazite i na aparat za kavu

Sličan problem vreba i u aparatu za kavu, na koji se mnogi oslanjaju svakog jutra za svoju dozu kofeina. I on može skrivati opasne spore plijesni ako se ne održava pravilno.

Stalna vlažnost u spremniku za vodu i unutarnjim cijevima, u kombinaciji s toplinom koja se stvara tijekom kuhanja, stvara savršeno tlo za razmnožavanje plijesni. Srećom, i ovdje postoji jednostavno rješenje. Dovoljno je pokrenuti jedan ciklus s mješavinom vode i bijelog octa, a zatim dva ciklusa samo s vodom kako bi se aparat isprao. Na kraju, provjerite je li uređaj potpuno suh prije spremanja.

