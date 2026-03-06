FREEMAIL
'TO JE BILA ČAST!' /

Kopilot Filip otkrio detalje evakuacijskog leta iz Dubaija: 'Malo je stravično bilo...'

'Olakšanje je bilo s njihove i s naše strane jer je to odrađeno uspješno, zadovoljni smo što je sve to prošlo kako treba'

6.3.2026.
19:22
RTL Danas
Za pilote i kabinsko osoblje -  evakuacijski let Croatije Airlinesa iz Dubaija, noćas je bio posebno emotivan. 

Filipu Rajmanu, kopilotu - prvi je takav u karijeri.

"Poziv se desio u kafiću, pio sam kavu. Trebao sam raditi drugi let, međutim zvali su me da pitaju bi li odradio taj let", rekao je Rajman.

"Ja sam to odmah prihvatio, mlad sam, to je prilika neka, a isto vrijeme, drukčiji je let, imate neku vrstu ponosa, časti, to prevlada i strah i sve ostalo", nadodao je, koji je objasnio kako nije bilo nikakvih dvojbi, nego da je samo bilo potrebno vrijeme za dobru pripremu.

"Kad sam ja vidio koliko je tu male djece bilo, koliko ih je izašlo iz Dubaija isto je malo stravično bilo. Nisu znali može li se organizirat taj let. Čim smo poletjeli, odnosno sletjeli u Heraklion to je bilo olakšanje, osjećaj pobjede. Izašli smo iz tog zračnog prostora i potencijalne prijetnje. Tu mi je više laknulo nego kad smo došli u Zagreb", rekao je.

"Putnici su bili dobri, smireni, nije bilo straha, ali kad smo se vratili u Zagreb, vidio sam da su krenule emocije. Da i olakšanje s njihove i s naše strane jer je to odrađeno uspješno, zadovoljni smo što je sve to prošlo kako treba", zaključio je kopilot Rajman.

 

