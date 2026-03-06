Iva Šarić oprostila se od zime zavidnom figurom i isklesanim tijelom

Poznata televizijska voditeljica i influencerica Iva Šarić Petković (37) novom je objavom na Instagramu svojim pratiteljima pružila intiman uvid u svoj život koji se od prošlog ljeta odvija na relaciji između Zagreba i Turske. Kroz seriju pažljivo odabranih fotografija, Iva je sažela protekle zimske mjesece, spajajući obiteljske trenutke, predanost tjelovježbi i profesionalne obveze.

Zimski mozaik života u Hrvatskoj i Turskoj

Uz kratak, ali simboličan opis "byebyeWinter" te emotikone hrvatske i turske zastave, Iva je objavila galeriju fotografija koja priča priču o njezinoj svakodnevici. Objava započinje fotografijom iz teretane na kojoj voditeljica pokazuje zavidnu figuru, slijede kadrovi koji otkrivaju obiteljsku idilu, poput onih na kojima njezini sinovi uživaju u zimskim radostima na snijegu ili u zajedničkim trenucima u restoranima.

Posebnu pažnju privukla je fotografija najmlađeg sina Adriana kako s tribina bodri oca, nogometnog reprezentativca Brunu Petkovića (31), na utakmici u Turskoj. Pratitelji su objavu dočekali s oduševljenjem, s komentarima poput "Lijepa moja", "Naj, naj, najlipša" i "Top".

Uspješno balansiranje između karijere i obitelji

Ljubavna priča Ive, koju mnogi i danas smatraju jednom od najljepših Hrvatica, i nogometnog reprezentativca Brune Petkovića započela je krajem 2019. godine. Njihov sudbonosni susret dogodio se tijekom snimanja intervjua, gdje je Iva bila u ulozi novinarke. Nakon što su vezu potvrdili krajem 2020. godine, postali su jedan od omiljenih domaćih parova, a kruna njihove ljubavi je sin Adrian, rođen u travnju 2021. godine. Par se vjenčao u prosincu 2023.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ova objava savršeno ilustrira novo životno poglavlje na dvije adrese, koje je za Ivu započelo u ljeto 2025. godine, kada je njezin suprug potpisao za turski klub Kocaelispor. Iako je preseljenje bilo velika promjena, Iva je u više navrata istaknula kako spremno prihvaća izazove kako bi pružila podršku suprugovoj karijeri, istovremeno ne zapostavljajući vlastite profesionalne i obiteljske veze u Hrvatskoj. Njezina strast prema zdravom životu također je dobro poznata, a disciplinu je potvrdila i prošlog listopada kada je uspješno istrčala 21 kilometar na Zagrebačkom polumaratonu. Kao majka trojice sinova, Carlosa, Leona i Adriana, Iva vješto usklađuje sve obveze.

