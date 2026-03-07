FREEMAIL
Red Bullov vozač završio na podiju kvalifikacija pa iskreno priznao što misli o Mercedesu

Red Bullov vozač završio na podiju kvalifikacija pa iskreno priznao što misli o Mercedesu
Foto: WILLIAM WEST/AFP/Profimedia

Hadjar je, s druge strane, iskoristio dobar ritam i odličnim posljednjim krugom osigurao treće mjesto, što je jedno od najvećih iznenađenja dana.

7.3.2026.
7:45
Sportski.net
WILLIAM WEST/AFP/Profimedia
Završene su prve kvalifikacije nove sezone, a rasplet u Australiji jasno je pokazao kako bi poredak snaga na početku prvenstva mogao izgledati. Sve oči bile su uprte u Mercedes, koji je demonstrirao impresivnu brzinu i dominaciju. Dvojac George Russell – Kimi Antonelli odvozio je izvanredne krugove i ostavio ostatak konkurencije na respektabilnoj udaljenosti.

Russell je u odlučujućem trenutku Q3 postavio vrijeme 1:18.518, čime je nadmašio momčadskog kolegu Antonellija za tri desetinke sekunde, dok je trećeplasirani Isack Hadjar zaostao čak 0.785 sekundi. Upravo je Hadjar bio najbrži vozač koji nije sjedio u Mercedesovu bolidu, što dovoljno govori o prednosti koju je njemačka momčad pokazala u završnici kvalifikacija.

Prednost Mercedesa djelomično je ostala skrivena sve do posljednjih minuta Q3, no kada su vozači konačno odvozili svoje najbrže krugove, postalo je jasno kako je momčad iz Brackleya trenutno korak ispred svih.

Dok je Mercedes briljirao, Ferrari je kroz kvalifikacije postupno gubio tempo, dok su Red Bull i McLaren ostali u borbi za vrh, ali bez odgovora na brzinu vodećeg dvojca. Hadjar je, s druge strane, iskoristio dobar ritam i odličnim posljednjim krugom osigurao treće mjesto, što je jedno od najvećih iznenađenja dana.

Nakon završetka kvalifikacija poredak Top 10 u Australiji izgledao je ovako:

1.George Russell

2. Kimi Antonelli

3.Isack Hadjar

4.Charles Leclerc

5.Oscar Piastri

6.Lando Norris

7.Lewis Hamilton

8.Liam Lawson

9.Arvid Lindblad

10.Gabriel Bortoleto

Drugoplasirani Antonelli nakon kvalifikacija posebno je istaknuo rad svoje momčadi.

'Mehaničari su danas bili pravi heroji. Nismo čak imali ni dovoljno vremena pravilno pripremiti bolid. Nije bilo lako i morao sam dati sve od sebe. Sljedeći put moram imati čišći vikend jer sam danas definitivno kompromitirao kvalifikacije', rekao je mladi Talijan.

Trećeplasirani Hadjar također nije skrivao zadovoljstvo nakon kvalifikacija.

'Kvalifikacije su bile vrlo glatke, iako je priprema za njih bila prilično teška. Iskreno, nismo očekivali da ćemo se boriti za prva tri mjesta jer su Ferrari i McLaren djelovali brže. Ipak, postupno smo gradili tempo i posljednji krug ispao je zaista dobar', izjavio je Hadjar.

Dodao je i kako mu je cilj zadržati visoku poziciju u utrci.

'Želim zadržati svoju poziciju. Drugi podij u karijeri bio bi zaista sjajan.'

Prve kvalifikacije sezone tako su donijele jasnu poruku konkurenciji kako je Mercedes na startu prvenstva izgledao kao momčad koju će svi morati loviti.

