TRAJE OČEVID /

Drama na Jadranu: Na otoku Ižu nasukala se brodica, jedan osoba završila u bolnici

Drama na Jadranu: Na otoku Ižu nasukala se brodica, jedan osoba završila u bolnici
×
Foto: Ministarstvo prometa

Lučka kapetanija Zadar i ILK Sali danas su nastavili s očevidnim radnjama kako bi se utvrdili uzroci nesreće

7.3.2026.
11:37
danas.hr
Ministarstvo prometa
U uvali Pečeno na otoku Ižu u petak poslijepodne došlo je do pomorske nesreće u kojoj je ozlijeđen voditelj brodice, državljanin Slovenije. Iz Ministarstva prometa izvijestili su da je dojava o nesreći zaprimljena u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci, 6. ožujka u 17.30 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar.

Drama na Jadranu: Na otoku Ižu nasukala se brodica, jedan osoba završila u bolnici
Foto: Ministarstvo prometa

Ozlijeđeni voditelj brodice, državljanin Slovenije, prevezen je u Opću bolnicu Zadar privatnom brodicom u vlasništvu hrvatskog državljanina. Na mjestu nesreće, službenici Ispostave lučke kapetanije Sali zatekli su brodicu nasukanu cijelom dužinom trupa na hridi, no bez većih oštećenja. Nije zabilježeno onečišćenje mora niti opasnost za pomorski promet.

Drama na Jadranu: Na otoku Ižu nasukala se brodica, jedan osoba završila u bolnici
Foto: Ministarstvo promet

Preliminarnim očevidom utvrđeno je da brodica ne predstavlja opasnost dok se ne ukloni. Lučka kapetanija Zadar i ILK Sali danas su nastavili s očevidnim radnjama kako bi se utvrdili uzroci nesreće.

