Plenković se pohvalio novim kreditnim rejtingom: 'Hvatamo korak s drugim članicama EU'

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u subotu kako najnovije izvješće međunarodne agencije Fitch koja je Hrvatskoj potvrdila kreditni rejting A-, potvrđuje da agencije za dodjelu kreditnog rejtinga Hrvatsku smatraju politički i gospodarski stabilnom državom, pouzdanom za ulaganja.

Fitch je u petak potvrdio kreditni rejting Hrvatske A-, uz stabilne izglede, a iz Banskih dvora u priopćenju ističu da ta ocjena odražava okvir politike Vlade utemeljen na korištenju prednosti članstva Hrvatske u Europskoj uniji, na snažnom gospodarskom rastu i na fiskalnoj disciplini", a usto, dodaje se, članstvo u europodručju dodatno povećava financijsku stabilnost i povjerenje investitora.

"U uvjetima niza geopolitičkih izazova, i ovo izvješće potvrđuje da međunarodne agencije za dodjelu kreditnog rejtinga smatraju Hrvatsku politički i gospodarski stabilnom državom, koja je pouzdana za ulaganja. Snažan gospodarski rast, odgovorno upravljanje javnim financijama i efikasno korištenje europskih sredstava ostat će okvir politike Vlade s ciljem da Hrvatska nastavi hvatati razvojni korak s drugim članicama EU-a", istaknuo je tim povodom Plenković.

Prioritet Vlade

Pritom, naglašava premijer, naš temeljni prioritet ostaje daljnje podizanje kvalitete života građana i konkurentnosti gospodarstva. Izvješće Fitcha konstatira da je uz realan rast BDP-a od 3,2 posto na razini 2025., hrvatsko gospodarstvo nastavilo rasti iznad prosjeka eurozone i EU-a, što pokazuje snažnu ekonomsku dinamiku, dodaje se u priopćenju Vlade.

U pogledu upravljanja javnim financijama, Vlada je posvećena održavanju deficita ispod 3 posto BDP-a, dok je udio javnog duga u BDP-u pao na 56 posto BDP-a, što je oko 30-ak postotnih bodova manje nego 2020. i približno prosjeku zemalja s rejtingom kategorije A, napominju Banski dvori.

"Zahvaljujući provedbi reformi i investicija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatska je dosad primila 6,4 milijarde eura (64 posto ukupne alokacije) i na dobrom je putu da do kraja 2026. apsorbira sva dostupna sredstva u okviru Mehanizma za oporavak EU-a", napominje se u priopćenju.

Agencija Fitch, uz potvrdu rejtinga Hrvatske 'A-', uz stabilne izglede, istaknula je i snažan gospodarski rast te fiskalnu disciplinu, ali i malo gospodarstvo, ranjivo na šokove, i slabiju cjenovnu konkurentnost.

