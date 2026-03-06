Janaf se oglasio i odgovorio MOL-u: 'Na ovaj model ne možemo pristati'

JANAF je pozdravio u petak odluku MOL Grupe o prihvaćanju JANAF-ovog prijedloga novog testiranja kapaciteta naftovoda pod nadzorom Europske komisije i neovisnih stručnjaka.

"Time će se razriješiti svi prijepori oko tehničkih i operativnih sposobnosti JANAF ovog transportnog sustava i potvrditi kako JANAF-ov naftovod ima dovoljno kapaciteta za opskrbu rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj", ističe JANAF u priopćenju za medije.

"Dogovor između JANAF-a i MOL-a o operativnoj provedbi navedenog testiranja još traje te još uvijek nisu definirani uvjeti testiranja, kao ni dogovor oko neovisnih stručnjaka", dodaje JANAF.

MOL-ov prijedlog nije u skladu sa zahtjevima sustava

"Važno je istaknuti da JANAF, kao operator infrastrukture i odgovoran za sigurnost, pouzdanost i tehnički integritet sustava u Republici Hrvatskoj, inzistira da se testiranje provede u kontinuitetu od mjesec dana, u režimu rada 0–24, s količinom od milijun tona nafte i tehničkim parametrima usporedivima s redovnim režimom transporta. Testiranje će se provesti na dionici Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta", ističe se u priopćenju.

"Predloženo višefazno ispitivanje ne može dati stvaran prikaz uvjeta transporta jer takav pristup ne odražava način na koji sustav funkcionira u stvarnim operativnim uvjetima. Naftovod se koristi u stabilnom, neprekinutom režimu rada, a samo kontinuirani operativni režim omogućuje vjerodostojnu procjenu dugoročne transportne učinkovitosti sustava i njegove uloge u sigurnosti opskrb", navodi JANAF.

"JANAF može prihvatiti samo model koji osigurava rezultate ostvarene u realnim operativnim uvjetima, dok MOL-ov prijedlog okvira testiranja nije u skladu sa zahtjevima sustava, što je jasno izneseno na sastancima u Europskoj komisiji. Upravo zato JANAF ne pristaje na višefazni model, nego zagovara model temeljen na većoj količini, koji omogućuje pouzdane rezultate i s kojim smo spremni započeti odmah", zaključuje se u objavi.

