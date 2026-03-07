FREEMAIL
OSTVARENJE SNA /

Put u svemir postaje stvarnost za Hrvate? 'Vidimo da se sve više prijavljuju'

Put u svemir za studente zagrebačkog FER-a možda postaje stvarnost.

I to zahvaljujući stipendijama Europske svemirske agencije. 

"Hrvati se mogu prijavit od 2023. godine. Iznimno rano su postali dijelom ESA programa. Svake godine imamo 50, 60, 70 posto rasta prijava hrvatskih državljana. Vidimo da je sve počelo slabije, a sada jako brzo raste", pojašnjava Andrew Kane, koordinator programa za početnike u Europskoj svemirskoj agenciji. 

Doznali smo koliko je ostvarenje sna blizu.

Više detalja pogledajte u našem prilogu. 

7.3.2026.
8:22
Ivan Milan
SvemirFer
