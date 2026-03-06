FREEMAIL
IZNOŠENJE MATERIJALNIH DOKAZA /

Nastavljeno suđenje u aferi 'Po babi i stričevima'. Odvjetnica: 'Gledamo nešto što nije izvorni dokaz'

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje optuženima u aferi "Po babi i stričevima". Odvjetnica bivšeg ministra Darka Horvata - Višnja Drenski Lasan iznijela je detalje. 

Podsjetimo, u pitanju je korupcijska afera u kojoj su optuženi bivši ministri Darko Horvat, Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić, za nezakonito pogodovanje pri dodjeli državnih potpora vrijednih 353 tisuće eura.

Afera je eskalirala početkom 2022. godine uhićenjem tadašnjeg ministra Darka Horvata.

6.3.2026.
17:01
RTL Danas
Darko HorvatPo Babi I Po StričevimaSuđenje
