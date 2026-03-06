Nastavljeno suđenje u aferi 'Po babi i stričevima'. Odvjetnica: 'Gledamo nešto što nije izvorni dokaz'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IZNOŠENJE MATERIJALNIH DOKAZA /

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje optuženima u aferi "Po babi i stričevima". Odvjetnica bivšeg ministra Darka Horvata - Višnja Drenski Lasan iznijela je detalje.

Podsjetimo, u pitanju je korupcijska afera u kojoj su optuženi bivši ministri Darko Horvat, Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić, za nezakonito pogodovanje pri dodjeli državnih potpora vrijednih 353 tisuće eura.

Afera je eskalirala početkom 2022. godine uhićenjem tadašnjeg ministra Darka Horvata.