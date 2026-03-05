Šef HSS-a traži Beljaka da vrati mandat! 'Rekao mi je da se prestaje baviti politikom'

Hoće li HSS postati dio vladajuće većine? Put do toga vodi preko Kreše Beljaka. HSS je u sabor ušao na listi koalicije Rijeke pravde - a kako doznaje RTL Danas, novi predsjednik te stranke očito ima nove planove. Pa je tako zatražio od njihovog jedinog saborskog zastupnika Kreše Beljaka da vrati mandat.

Vrati stranci saborski mandat! Sažetak je to dopisa kojim novi predsjednik HSS-a poziva bivšega da im prepusti jedini saborski mandat.

'Logično je da ja uđem u Sabor umjesto njega'

Na pitanje odlazi li iz Sabora Krešo Beljak je poručio: "Ne znam još. Stranka je tražila da pustim mandat. Razmislit ću koliko vrijedim na burzi i tržištu rada. Mandat je moj, ali i od stranke i ja sam toga svjestan. Tražim posao već neko vrijeme. Imam ponuda, važem, pa ćemo vidjeti". Dodao je kako mu je politike preko glave.

U tri zadnja izborna ciklusa Beljak je stranku vezao uz ljevicu. A nova bi politika, nagađa se, mogla više zaokreti prema HDZ-u.

"Zatražili smo od Kreše Beljaka bivšeg predsjednika HSS-a mandat, rekao mi je da se prestaje baviti politikom i onda je logično jer smo bili na istoj listi - gdje je on osvojio velik broj glasova da ja kao predsjednik stranke uđem u Sabor umjesto njega", rekao je Darko Vuletić, predsjednik HSS-a.

Na pitanje bi li njegov ulazak u Sabor značio moguću suradnju s HDZ-om, Vuletić je poručio da će o tome odlučiti tijela stranke. Iz stožerne stranke te lijeve koalicije, SDP-a, danas bez komentara. No za Centar - dvojbi nema.

"HSS je bio u koaliciji Rijeke pravde i ne osobno Beljak pa bi stranka trebala nastaviti politiku koju je i obećala biračima", rekla Marijana Puljak.

'Većina je stabilna'

Važno je to jer se u Saboru važe svaka ruka. HSLS je dao uvjet - ako Josip Dabro do 18. ožujka i dalje bude dio vladajućih - oni iz koalicije izlaze. Dario Hrebak danas na to pitanje nije odgovarao. No u DP-u i dalje su uz Dabru. "Većina je stabilna", rekao je ministar demografije Ivan Šipić.

Dario Zurovec koji se premijeru ponudio za kavu danas nije bio dostupan za izjave. Upitali smo i HNS ostaju li oni bez obzira na potez HSLS-a - u vladajućoj većini.

"HNS kao ozbiljna stranka nije sijamski blizanac i provodio projekte unutar vlade i nastavljamo i dalje", rekao je Krunoslav Luketić.

'Ja ne bi spekulirao o tome'

Da će dalje s vladajućima, unatoč svom uvjetu, ostati i HSLS vjeruju i u HDZ-u.

"Mislim da HSLS neće izići iz vlade nemaju namjeru izići, ali oni tvrde da, onda bi tu morali tražiti druge modele funkcioniranja parlamentarne većine, HSS? A ne bi ja tu spekulirao", poručio je ministar obrane Ivan Anušić.

Vuletić je poručio kako još nije bilo razgovora s premijerom o toj temi.

"Uspjeh se mjeri kroz glasove i vlast. Ja to tri puta nisam uspio, ali opet bih ponovio isto", rekao je Beljak.

Sutra je u saboru glasanje. Pa će biti jasno koliko vladajuću većina trenutačno ima ruku. Barem onih koji svoje karte u ovom trenutku - javno otkrivaju.