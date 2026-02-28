HSS ulazi u vladajuću koaliciju? Predsjednik stranke za RTL Danas: 'O tome će odlučiti...'

U zraku miris proljeća, a za neke i mogućih prijevremenih izbora.

No tu je mogućnost na okupljanju HDZ-ovih utemeljitelja otklonio premijer Plenković koji i dalje ima isti problem. HSLS i Domovinski pokret ne odustaju od svojih uvjeta, a koliko je realno preslagivanje s HSS-om?

Zapljeskali su kao jedan HDZ-ovci - predsjedniku stranke. No jedinstva trenutačno u vladajućoj koaliciji nema. Pa se neslužbeno spominjala i mogućnost prijevremenih izbora.

Nema prijevremenih izbora

No premijer to jasno demantira. I ističe stabilnost kao temelju odrednicu.

"Kada ćemo na parlamentarne izbore?, pitala ga je naša novinarka Katarina Brečić, a on odgovara:

"To pitaju ovi koji se u dokolici bave ničim, ne mislim na vas nego mislim na opoziciju, ići ćemo 2028. na redovite", poručuje Andrej Plenković.

Zbog spornog pjevanje Josipa Dabre zatreslo se u koaliciji. HSLS je dao rok premijeru - do 18 ožujka. Ako Josip Dabro i dalje bude dio većine - oni će u oporbu.

"Ništa mi nismo manje bili ogorčeni sa takvom situacijom, mislimo da je bila nepotrebna i da je bila inscenirana. Što se tiče HSLS-a s njima surađujemo godinama, uvijek su bili s nama na listama.

No HSLS i danas tvrdi - ostaju pri svom stajalištu.

HSS će dati ruku Plenkoviću?

"Postoje pojedinci, čiji postupci, u ovom slučaju pjevanje gospodina Dabre spominju zločinačke osobe i režime i on kao takav ne može sjediti za istim stolom s nama", govori Mirko Budiša, zamjenik HSLS-a.

A ako bi HSLS izašao iz koalicije - premijer bi ostao bez dvije ruke u saboru. Jednu je premijer već dobio od nezavisne Boške Ban. A za kavu s premijerom ponudio se i nezavisni Dario Zurovec koji je i danas poručio da su mu u fokusu projekti u zagrebačkoj županiji, a na njemu je da izbori najbolje što može za njegov kraj.

A hoće li premijer popiti kavu s novim predsjednikom HSS-a, naime on bi trebao zamijeniti Krešu Beljaka u Saboru.

"Mi smo razgovarali, on je novi predsjednik HSS-a, nadam se da će se vratiti u okrilje Europske pučke stranke", poručio je Plenković.

Rekao nam je i predsjednik te stranke koja u saboru ima zastupnika Krešu Beljaka - kako će odluku o tome s kim vide suradnju donijeti ubrzo - na glavnom odboru stranke krajem ožujka. No nagađa se da bi Beljak aktualnom predsjedniku mogao prepustiti mandat. Što nam on nije potvrdio, ali niti demantirao.

"Što se tiče suradnje s HDZ-om i nekim drugim strankama, o tome će odlučiti središnja tijela stranke", govori Darko Vuletić, novi predsjednik HSS-a.

HDZ poručuje većina je stabilna - i upire prstom u oporbu.

Cijeli prilog pogledajte u videu na vrhu članaka.