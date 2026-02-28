Jedno lice upalo u oči među brojnim političarima na važnom događaju HDZ-a: Pogledajte o kome se radi

prvak nije prvi /
MotoGP otvorio novu sezonu na Tajlandu: Španjolski trio na postolju prvog sprinta
Očekuje se da će se premijer Andrej Plenković obratiti oko 11 sati
Na godišnjicu prvog javnog predstavljanja Prednacrta programskih osnova Hrvatske demokratske zajednice održava se X. izborni Sabor Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman".
Očekuje se da će se premijer Andrej Plenković obratiti oko 11 sati, a među okupljenima su ministrica Marija Vučković, ministri Radovan Fuchs, Branko Bačić, Davor Božinović, Tomo Medved, Gordan Grlić Radman. Našao se tu i Stjepan Adanić te Dubravka Šuica.
Među brojnim političarima našlo se i osoba koja nije vezana za politiku, a to je menadžer Marka Perkovića Thompsona - Zdravko Barišić.
POGLEDAJTE VIDEO: Premijer Plenković o Jadranskom naftovodu