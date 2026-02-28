Jedno lice upalo u oči među brojnim političarima na važnom događaju HDZ-a: Pogledajte o kome se radi

Na godišnjicu prvog javnog predstavljanja Prednacrta programskih osnova Hrvatske demokratske zajednice održava se X. izborni Sabor Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman".

Očekuje se da će se premijer Andrej Plenković obratiti oko 11 sati, a među okupljenima su ministrica Marija Vučković, ministri Radovan Fuchs, Branko Bačić, Davor Božinović, Tomo Medved, Gordan Grlić Radman. Našao se tu i Stjepan Adanić te Dubravka Šuica.

Foto: Net.hr

Među brojnim političarima našlo se i osoba koja nije vezana za politiku, a to je menadžer Marka Perkovića Thompsona - Zdravko Barišić.

