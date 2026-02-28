FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DESNA RUKA THOMPSONA /

Jedno lice upalo u oči među brojnim političarima na važnom događaju HDZ-a: Pogledajte o kome se radi

Jedno lice upalo u oči među brojnim političarima na važnom događaju HDZ-a: Pogledajte o kome se radi
×
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Očekuje se da će se premijer Andrej Plenković obratiti oko 11 sati

28.2.2026.
10:44
Tajana Gvardiol
Davor Puklavec/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na godišnjicu prvog javnog predstavljanja Prednacrta programskih osnova Hrvatske demokratske zajednice održava se X. izborni Sabor Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman".

Očekuje se da će se premijer Andrej Plenković obratiti oko 11 sati, a među okupljenima su ministrica Marija Vučković, ministri Radovan Fuchs, Branko Bačić, Davor Božinović, Tomo Medved, Gordan Grlić Radman. Našao se tu i Stjepan Adanić te Dubravka Šuica

Jedno lice upalo u oči među brojnim političarima na važnom događaju HDZ-a: Pogledajte o kome se radi
Foto: Net.hr

Među brojnim političarima našlo se i osoba koja nije vezana za politiku, a to je menadžer Marka Perkovića Thompsona - Zdravko Barišić.

POGLEDAJTE VIDEO: Premijer Plenković o Jadranskom naftovodu

Andrej PlenkovićMarko Perković ThompsonZdravko BarišićHdz
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx