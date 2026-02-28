Amerikanci napali Iran jednim od najmoćnijih oružja: Zašto je toliko opasan?

Sjedinjene Američke Države pokrenule su vojnu operaciju protiv Irana iz zraka i s mora, potvrdila su dvojica američkih dužnosnika za NBC.

U operaciji sudjeluje velik broj borbenih zrakoplova, rekao je jedan od njih. Drugi je naveo kako SAD gađa vojne i sigurnosne ciljeve u Iranu.

SAD također ispaljuje krstareće projektile Tomahawk s brodova američke ratne mornarice prema ciljevima u Iranu, navela su trojica američkih dužnosnika.

Što je zapravo Tomahawk?

Američki Tomahawk jedna je od najpoznatijih krstarećih raketa na svijetu - riječ je o projektilu dugog dometa namijenjenom preciznim napadima na kopnene ciljeve duboko iza neprijateljskih linija. U uporabi je američkih oružanih snaga i njihovih saveznika, a kroz desetljeća je postao sinonim za precizne udare s velike udaljenosti, piše NAVAIR.

Jedna od važnijih verzija je Block IV, uvedena 2004. godine. Ova varijanta može primati nove podatke tijekom leta putem satelitske veze, što znači da se može preusmjeriti na drugi cilj ako se situacija promijeni. Može i kružiti iznad ciljnog područja dok čeka zapovijed za napad, a ima i kameru za slanje snimki zapovjednicima.

Najnovija verzija, Block V, donosi poboljšane navigacijske i komunikacijske sustave. U planu su i dodatne varijante - jedna za napade na brodove, a druga s novom vrstom bojeve glave za širi raspon ciljeva.

Tomahawk leti vrlo nisko i brzinom ispod brzine zvuka, koristeći različite sustave navođenja kako bi izbjegao obranu i precizno pogodio metu. Prvi put je korišten 1991. godine u Zaljevskom ratu, a od tada je ispaljen u brojnim vojnim operacijama diljem svijeta.

Od siječnja 1991. godine u borbenim operacijama ispaljeno je više od 2300 projektila Tomahawk, uključujući operacije Odyssey Dawn u Libiji i Inherent Resolve u Siriji.

Tomahawk omogućuje SAD-u da napadne ciljeve duboko u teritoriju protivnika, smanji rizik za pilote (jer se lansira s mora) i izvede precizne udare bez slanja kopnenih snaga. Često se koristi kao signal početka veće vojne operacije.

