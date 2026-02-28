FREEMAIL
RATNO STANJE /

Sirene prekinule Euroligu: Usred utakmice nastao muk, snimka iz Abu Dhabija obilazi svijet

Sirene prekinule Euroligu: Usred utakmice nastao muk, snimka iz Abu Dhabija obilazi svijet
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

U dvorani je zavladala nevjerica, igrači su zbunjeno pogledavali prema tribinama, dok je publika u tišini napuštala svoja mjesta.

28.2.2026.
15:15
Sportski.net
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
Napetosti na Bliskom istoku ponovno su se prelile i na sportsku scenu. Nakon vijesti o eksplozijama i napadima na više lokacija u regiji, izvanredno stanje osjetilo se i na parketu, utakmica pod okriljem Eurolige morala je biti prekinuta.

Incident se dogodio tijekom kvalifikacijskog turnira za „NextGen“ natjecanje u Abu Dhabiju, kada su se tijekom susreta između Monaca i Arisa oglasile sirene za uzbunu. Prema dostupnim informacijama, razlog prekida bili su napadi na vojne baze u blizini mjesta održavanja turnira, zbog čega su organizatori reagirali iz predostrožnosti.

U dvorani je zavladala nevjerica, igrači su zbunjeno pogledavali prema tribinama, dok je publika u tišini napuštala svoja mjesta. Snimke tog trenutka u kratkom su roku obišle svijet i izazvale brojne reakcije.

 

 

Čelnici Eurolige ubrzo su se oglasili službenim priopćenjem u kojem su potvrdili da su kvalifikacije privremeno obustavljene.

„Kvalifikacije za ‘NextGen’ turnir u Abu Dhabiju privremeno su zaustavljene kao mjera predostrožnosti. Euroliga i domaćin aktivno prate razvoj situacije, a dodatne informacije bit će objavljene pravodobno“, stoji u priopćenju.

Hoće li i kada natjecanje biti nastavljeno, zasad nije poznato. 

POGLEDAJTE VIDEO:  Garcia o Siguru: 'S*anja se događaju, nije nikoga ubio'

EuroligaSukobAbu Dhabi
