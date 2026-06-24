Akcijske pogodnosti na gastro ponudu, gratis kava i Meal Deal za svačiji ukus

Bilo da te čeka dug put ili kratki izlet, trenutak odmora uz omiljeni snack ili topli napitak uvijek dobro dođe. Napuni se energijom, opusti i nastavi svoje putovanje u još boljem raspoloženju.

U razdoblju od 20. travnja do 31. prosinca 2026. predahni na Petrol postajama diljem Hrvatske i iskoristi akcijske pogodnosti uz bogatu ponudu hrane i pića.

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Ukusni doručak i svaka 6. kava GRATIS

Za sve one koji ne mogu zamisliti početak dana bez ukusnog doručka i omiljenog napitka, tu su aromatična i kremasta kava Na putu, svježe pečen kroasan, ukusni tost, sok od naranče ili jogurt sa žitaricama iz bogate Fresh ponude.

Do najbolje kave Na putu i ostalih Petrol napitaka možeš doći na nikad jednostavniji način: plaćanjem izravno sa svog pametnog telefona, bez žetona i kovanica, a za članove Petrol kluba u aplikaciji Petrol GO svaka 6. kava je besplatna. Novost su fantastični paketi kave Na putu koji su prilagođeni vašim željama I potrebama. Kupnjom paketa kave Na putu štediš vrijeme i novac te uživaš u jednostavnom korištenju koje je svim članovima Petrol kluba dostupno isključivo u aplikaciji Petrol GO.

Na tebi je da izabereš između tri paketa u trenutačnoj ponudi – 30, 60 ili 90 napitaka – a svaki mjesec, prema želji, možeš kupiti novi paket. U paketu od 90 napitaka cijena po kavi iznosi samo 0,77 €, uz više uživanja i manje troškova na svakom putovanju. Više informacija o dostupnim paketima saznaj na linku.

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Složi svoj MEAL DEAL uz svaki 6. obrok GRATIS

Na Petrol postajama za svaku glad postoji pravo rješenje – od pizze i hot doga do sočnog burgera, goveđeg gulaša ili omiljenog sendviča. A za one koji ne mogu zamisliti obrok bez pića i deserta, tu je MEAL DEAL - savršena kombinacija Fresh sendviča, Fresh pića i deserta po izboru (Fresh rezano voće ili keksi na putu) po cijeni od 9,99 € (na autocestama).

MEAL DEAL dostupan je i u vegetarijanskoj varijanti, jer u Petrolu mislimo na sve! Osim klasične ponude pekarskih proizvoda, možeš odabrati focacciu ili pizzu Margheritu, svježe Vegi sendviče, lagano rezano voće te osvježavajuće limunade i sokove.

Za članove Petrol kluba svaki 6. obrok JE BESPLATAN, a učlaniti se možeš brzo i jednostavno putem linka.

Slatkoljupce čeka raznolika ponuda deserata za svaki trenutak dana. Biraj između hrskavih kroasana, peciva, ukusnih tartova, kremšnita, savijača ili carskog drobljenca - savršen izbor za kratku slatku pauzu na putu.

Savršena pauza je na Petrolu! Više informacija o akcijskim pogodnostima saznaj na www.petrol.hr.