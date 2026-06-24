Srušila se na poslu s 26 godina: Liječnici su joj otkrili zastrašujuću istinu o bolesti

Velšanka Mez Olivia srušila se bez ikakvog upozorenja dok je radila u Dubaiju. Imala je samo 26 godina. Probudila se na intenzivnoj njezi nakon moždanog udara i krvarenja u mozgu opasnog po život. Uslijedili su mjeseci teške borbe i ponovnog učenja hodanja, a njezin oporavak i danas traje.

Mez, danas 30-godišnjakinja iz Lampetera u Walesu, kaže kako prije kolapsa na radnom mjestu nije imala apsolutno nikakvih simptoma. Probudila se nekoliko dana kasnije na odjelu intenzivne njege, potpuno nesvjesna što se dogodilo. Nije mogla osjetiti desnu stranu tijela, a sljedećih šest mjeseci provela je u Velikoj Britaniji na rehabilitaciji, ponovno učeći hodati.

Jedan trenutak smijeh, drugi vrisak i mrak

Menadžerica društvenih mreža, koja i dalje prolazi kroz radioterapiju, prisjetila se kobnog dana. "U jednom sam se trenutku smijala sa svima, a u sljedećem sam vrisnula i srušila se. Toga sam jutra normalno doručkovala. Nije bilo nikakvih znakova da nešto nije u redu. Moje sjećanje tu jednostavno staje", ispričala je.

Kolege su odmah priskočile u pomoć nakon što je 16. studenog 2021. godine izgubila svijest. "Kolegica mi je pridržala glavu, a menadžer me stavio u bočni položaj i pozvao hitnu pomoć. Izgledalo je kao da sam umrla, svi su bili u potpunom šoku", rekla je Mez.

Liječnici su otkrili da je pretrpjela moždano krvarenje uzrokovano arteriovenskom malformacijom (AVM), klupkom abnormalnih krvnih žila u mozgu. AVM je vodeći uzrok hemoragijskog moždanog udara kod mlađih odraslih osoba, a većina ljudi se s tim stanjem rodi, često bez ikakvih simptoma sve dok ne dođe do puknuća, piše Daily Star.

Borba za život i teške odluke

Provela je 11 dana na intenzivnoj njezi i podvrgnuta je hitnom liječenju nakon što su liječnici upozorili njezinu obitelj da će bez intervencije umrijeti. Zbog tadašnjih Covid restrikcija, njezina sestra nije mogla otputovati u Dubai kako bi dala pristanak za operaciju jer joj je test bio pozitivan.

Njezin otac i brat morali su donijeti tešku odluku i doći k njoj. "Rekli su im da je pitanje života ili smrti. Da nisam operirana, umrla bih, ali trebali su pisani pristanak da bi nastavili", objasnila je Mez. Liječnici su izveli postupak embolizacije, uvlačeći instrumente kroz arteriju u preponi kako bi blokirali abnormalne krvne žile koje su uzrokovale krvarenje.

Velik dio vremena provedenog u bolnici ostao joj je u magli. "To su dva tjedna mog života koja nikad neću vratiti jer ih se ne sjećam. Imala sam dren u mozgu i mislim da nisam shvaćala koliko sam bolesna. Sjećam se da mi je sestra govorila da pazim da ne ozlijedim desnu stranu dok ležim, a ja sam rekla: 'Ja nemam desnu stranu.' Nisam je osjećala", ispričala je.

Novi početak na odjelu za moždani udar

Nakon što se njezino stanje stabiliziralo u Dubaiju, Mez je u prosincu 2021. prebačena natrag u Veliku Britaniju jer joj je istjecalo osiguravajuće pokriće. Božić je provela sama u bolničkoj izolaciji prije nego što su je s Heathrowa prebacili izravno u bolnicu Glangwili u Carmarthenu, gdje je započela rehabilitaciju.

Smještena na odjel za moždani udar uz starije pacijente, Mez kaže da joj je to iskustvo otvorilo oči. "Nisam shvaćala koliko su moždani udari ozbiljni jer sam ih uvijek povezivala sa starijim ljudima. Dali su mi zasebnu sobu, ali ponekad sam morala izaći jer bi netko preminuo. To mi je doista pokazalo koliko moždani udari mogu biti razorni", rekla je.

Iako se često misli da moždani udar pogađa samo starije, podaci pokazuju da je jedna od četiri osobe koje ga dožive u radnoj dobi.

'Dokazat ću da su u krivu'

Kada je napustila bolnicu, rečeno joj je da možda više nikada neće hodati samostalno i poticali su je da koristi invalidska kolica. Odlučna da dokaže liječnicima da su u krivu, potpuno se posvetila rehabilitaciji. Njezina nevjerojatna priča o oporavku inspiracija je mnogima.

"Pitala sam svoju savjetnicu hoću li ikada biti bolje nego što sam bila tada, sjedeći u invalidskim kolicima. Rekla sam joj da ću učiniti sve. Rekla je da mogu dokazati ljudima da su u krivu, a ja sam pomislila: 'Učinit ću ovo za sebe'", prisjeća se. Radeći s osobnim trenerom, Mez je postupno vraćala samopouzdanje i snagu. Do veljače 2023., otprilike 19 mjeseci nakon kolapsa, hodala je bez štapa.

Međutim, njezin put oporavka još uvijek traje. Budući da se AVM nalazi duboko u njezinom mozgu, liječnici ga nisu mogli kirurški ukloniti. Umjesto toga, u travnju 2023. podvrgnuta je radioterapiji, liječenju za koje mogu proći godine da bi u potpunosti djelovalo.

Liječenje je donijelo nove izazove. U međuvremenu je izgubila vid na desnoj strani i doživjela oticanje mozga, zbog čega je morala primati steroide. "Najstrašnije je što te nešto što bi ti trebalo pomoći može istovremeno i nečega lišiti", kaže ona.

Tri godine nakon kolapsa, i dalje prolazi kroz petogodišnji ciklus radioterapije. Unatoč preprekama, odlučna je ići naprijed i čak se uspjela vratiti u Dubai, nešto za što se bojala da nikada neće biti moguće. "Uspjela sam se vratiti i raditi stvari za koje nikad nisam mislila da ću opet moći. Ovo me naučilo nekim ozbiljnim životnim lekcijama. Ustrajala sam kroz sve i još uvijek sam jaka", zaključila je.

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