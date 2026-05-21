Spasio život sinu (7) jer je prepoznao simptome moždanog udara: 'Primijetio sam da tetura'

Brza reakcija ovog oca iz Ohija spasila je život njegovog sedmogodišnjeg sina nakon što je prepoznao da dječak ima simptome moždanog udara. Priča Bo Muellera i njegovog sina Gena, koji sada ima osam godina, podsjetnik je na važnost poznavanja simptoma koji mogu spasiti život, čak i kod najmlađih.

Bo Mueller podijelio je dramatičnu obiteljsku priču u emisiji "Good Morning America", opisujući kako je jedan uobičajeni obiteljski dan na bazenu u srpnju 2025. godine umalo završio tragično. Njegova prisebnost i poznavanje znakova upozorenja bili su presudni za spašavanje Genovog života.

Dramatičan dan na bazenu

Sve se odigralo u trenutku. Obitelj Mueller uživala je u ljetnom danu, no idila je prekinuta kada je Bo odjednom primijetio da nešto nije u redu s njegovim sinom.

"Dok je ulazio u bazen, primijetio sam da lagano tetura. Vidio sam i da mu je jedna strana lica opuštena pa sam ga upitao: 'Gene, jesi li dobro?'", ispričao je otac troje djece. "U tom trenutku, jedino što mi je prolazilo kroz glavu bilo je da će umrijeti."

Geno se prisjetio kako je u tom trenutku izgubio osjećaj u desnoj ruci. "Mogao sam dodirnuti tatu lijevom rukom, ali desnom ga gotovo nisam mogao ni osjetiti. Bilo je strašno", rekao je dječak.

Obitelj je reagirala bez odgađanja. Dječak je hitno prevezen helikopterom u dječju bolnicu Cleveland Clinic, gdje je podvrgnut hitnoj operaciji uklanjanja ugruška iz mozga, ispričla je obitelj za magazin People.

Moždani udar kod djece: rijetka, ali stvarna opasnost

Moždani udar često se pogrešno smatra bolešću koja pogađa isključivo stariju populaciju, no može se dogoditi u bilo kojoj životnoj dobi, čak i kod novorođenčadi. Štoviše, moždani udar je među deset najčešćih uzroka smrti kod djece i može dovesti do trajnog neurološkog oštećenja. Pedijatrijski moždani udar nastaje kada se prekine dotok krvi u mozak, a prema podacima klinike Cleveland, godišnje se zabilježi jedan do dva slučaja na 100.000 djece.

Kako prepoznati simptome?

Prepoznavanje simptoma kod djece može biti izazovno jer se često razlikuju od onih kod odraslih i mogu se pripisati drugim, češćim dječjim stanjima. Ključni znakovi na koje roditelji trebaju obratiti pažnju uključuju iznenadnu slabost ili utrnulost jedne strane tijela, poteškoće s govorom ili razumijevanjem, probleme s vidom poput dvostrukog vida, gubitak ravnoteže ili koordinacije te iznenadnu i jaku glavobolju, ponekad praćenu povraćanjem. Kod neke djece mogu se javiti i napadaji, osobito na jednoj strani tijela.

Genova borba od rođenja

Genov slučaj dodatno je kompliciran zbog činjenice da je rođen sa srčanom manom, što ga svrstava u rizičniju skupinu. Njegova majka, Adrienne Mueller, objasnila je kako je njihova obitelj već prošla kroz teške zdravstvene bitke.

"Prvi elektrostimulator srca ugrađen mu je kada je imao samo tri mjeseca, a prvu operaciju na otvorenom srcu imao je s otprilike tri godine kako bi se riješio problem s mitralnim zaliskom", rekla je Adrienne. "Mislili smo da smo daleko izvan opasnosti za ovakvo nešto."

Uzroci moždanog udara kod djece razlikuju se od onih kod odraslih. Dok su kod starijih osoba glavni faktori rizika povišen krvni tlak i ateroskleroza, kod djece su to najčešće urođene srčane mane, bolesti krvnih žila, infekcije, traume glave i poremećaji zgrušavanja krvi.

Važnost rane intervencije i podizanja svijesti

Srećom, zahvaljujući brzoj reakciji oca i medicinskog tima, Geno se u potpunosti oporavio. Vratio se u školske klupe bez ikakvih dugotrajnih posljedica. Njegova priča, kao i slični slučajevi gdje su roditelji prepoznali simptome zahvaljujući medijskim kampanjama, naglašava važnost edukacije javnosti.

Pedijatrijska neurologinja dr. Kriti Bhayana, koja je liječila Gena, istaknula je da je prepoznavanje simptoma ključno za spašavanje života i sprječavanje trajnih oštećenja. "Rana intervencija kod djece može dovesti do mnogo boljih ishoda", poručila je dr. Bhayana.

Genova priča sretno je završila, a njegov otac osjeća neizmjernu zahvalnost. "Osjećam se sretno i blagoslovljeno zbog toga koliko smo mu brzo uspjeli osigurati potrebnu pomoć", zaključio je Bo Mueller.

