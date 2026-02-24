Zbog upozorenja na ruci izbjegao je najgore: 'To i liječnici spasili su mi život'

Pametni sat, osim što može pratiti san i omogućiti plaćanje u trgovinama, očito može i spašavati živote. Amerikanac Imani Dickson (33) odmarao se kod kuće u Baltimoreu kada ga je uznemirio njegov pametni sat.

Uređaj je pratio njegov srčani ritam, odjednom je postao nepravilan i odmah ga je upozorio.

"Oko 23 sat mi je poslao obavijest o nepravilnom pulsu i osjetio sam kako mi srce snažno lupa. Također mi je bilo teže disati", ispričao je mladić, piše Mirror.

Foto: Profimedia

Pametni sat mu je spasio život

Nadao se da će mu se tijekom sna stanje poboljšati, no ujutro su se simptomi nastavili. Imani je zatim otišao u bolnicu. Liječnici su mu dijagnosticirali fibrilaciju atrija, stanje koje može povećati rizik od moždanog udara. "Nisam puno spavao, bio sam pod stresom i tijekom noći sam još nešto pojeo", priznao je.

Liječnici su mu napravili električnu kardioverziju i vratili u normalu srčani ritam. "Zahvaljujem Bogu, satu i medicinskom timu. Zajedno su mi spasili život", kaže Imani.

Dickson je računalni stručnjak pa je nedavno nadogradio svoj sat na verziju Ultra 3. "Godinama koristim ovaj sat, ali sam ga nadogradio posebno zbog novijih zdravstvenih funkcija, poput EKG-a i praćenja sna. Upravo su ti alati bili glavni razlog zašto sam ga odabrao", objašnjava.

Podaci sa sata omogućili su liječnicima da utvrde točno kada se pojavio nepravilni puls. "Sat nosim 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu pa su liječnici bili sigurni da će električna kardioverzija vratiti moj normalni ritam. Priznali su da je sat pomogao na vrijeme otkriti zdravstveni problem“, dodaje Imani.

Iskustvo u bolnici bilo je dovoljno upozoravajuće da promijeni način života. "Trudim se više spavati, odmarati se i ne stresirati oko stvari koje ne mogu kontrolirati. Također trebam smršavjeti pa pijem voćne sokove, jedem zdravu hranu, puno hodam i vježbam u teretani. Moj je cilj oporaviti se i dijelim svoju priču kako bih pomogao i drugima", zaključuje Imani.

